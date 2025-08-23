 Skip to content
23 August 2025 Build 19710982 Edited 24 August 2025 – 00:33:10 UTC by Wendy Share
New

  • Enhanced enemy squads; squad members now share targets.

  • Added simple wreckage effects to ore asteroids.

  • Added visual and sound effects for gas collection.

Bug Fixes

  • Fixed uncleared equipment slot registration callbacks when switching modules.

  • Fixed missing attributes for some weapons.

  • Resolved issues where missile launchers were destroyed before missiles hit their targets.

  • Improved turret target validity checks.

  • Prevented errors in one projectile from blocking updates of other projectiles.

Changed files in this update

Depot 3490941
