New
Enhanced enemy squads; squad members now share targets.
Added simple wreckage effects to ore asteroids.
Added visual and sound effects for gas collection.
Bug Fixes
Fixed uncleared equipment slot registration callbacks when switching modules.
Fixed missing attributes for some weapons.
Resolved issues where missile launchers were destroyed before missiles hit their targets.
Improved turret target validity checks.
Prevented errors in one projectile from blocking updates of other projectiles.
Changed files in this update