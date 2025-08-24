Hi Everyone,
A new update is now live on Steam, featuring:
Japanese translation
Improved gamepad support when navigating menus
Lots of small improvements and fixes in levels
Fixed several situations where some coins are very difficult to reach
Fixed a difficult part of Village 03 level, where players often lost lives trying to hop on a fast moving platform. Now, if you miss the platform, you'll fall in a big hole, but can climb back up.
Enjoy!
Hrvatski (Croatian):
Pozdrav svima!
Nova verzija našeg i vašeg Tibora je dostupna na Steamu, te sadrži:
Japanski prijevod
Poboljšanu navigaciju kroz menije sa gamepadom
Puno malih popravaka po nivoima, što kozmetičkih, što funkcionalnih
Popravili smo par lokacija na kojima je bilo jako teško doći do novčića
Popravili smo problem na nivou selo 03, na kojem su igrači često gubili živote pokušavajući skočiti na brzu platformu. E pa sad ćete, ukoliko fulate platformu, pasti u veliku rupu te se moći ponovno popesti natrag :)
Uživajte!
Changed files in this update