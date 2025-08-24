 Skip to content
Major 24 August 2025 Build 19710661
Update notes via Steam Community

Hi Everyone,

A new update is now live on Steam, featuring:

  • Japanese translation

  • Improved gamepad support when navigating menus

  • Lots of small improvements and fixes in levels

  • Fixed several situations where some coins are very difficult to reach

  • Fixed a difficult part of Village 03 level, where players often lost lives trying to hop on a fast moving platform. Now, if you miss the platform, you'll fall in a big hole, but can climb back up.

Enjoy!

Hrvatski (Croatian):

Pozdrav svima!

Nova verzija našeg i vašeg Tibora je dostupna na Steamu, te sadrži:

  • Japanski prijevod

  • Poboljšanu navigaciju kroz menije sa gamepadom

  • Puno malih popravaka po nivoima, što kozmetičkih, što funkcionalnih

  • Popravili smo par lokacija na kojima je bilo jako teško doći do novčića

  • Popravili smo problem na nivou selo 03, na kojem su igrači često gubili živote pokušavajući skočiti na brzu platformu. E pa sad ćete, ukoliko fulate platformu, pasti u veliku rupu te se moći ponovno popesti natrag :)

Uživajte!

