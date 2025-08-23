・ディスプレイやデバイスによってフィールドが暗すぎる場合がある

応急処置として、フィールド自体を少し明るくしました



・ゲームパートで一部難しい場面がある

メニューに「攻略メモ」というのが出現するが、存在自体分かりづらかったため

出現タイミングでメッセージが出るようにしました



・難易度について

徐々に難易度は下がっていくようになっていますが、下がり幅など一部調整しました



・音声認識で答える場面にて

マイク入力が可能な状態だと、より楽しめる仕様になっていますが

選択肢の表示時間（制限時間）を表示するようにしました

マイク入力が無い場合は「無言」として扱われ、専用の選択肢で進むようになっています。



