・ディスプレイやデバイスによってフィールドが暗すぎる場合がある
応急処置として、フィールド自体を少し明るくしました
・ゲームパートで一部難しい場面がある
メニューに「攻略メモ」というのが出現するが、存在自体分かりづらかったため
出現タイミングでメッセージが出るようにしました
・難易度について
徐々に難易度は下がっていくようになっていますが、下がり幅など一部調整しました
・音声認識で答える場面にて
マイク入力が可能な状態だと、より楽しめる仕様になっていますが
選択肢の表示時間（制限時間）を表示するようにしました
マイク入力が無い場合は「無言」として扱われ、専用の選択肢で進むようになっています。
ver1.03
