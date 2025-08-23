 Skip to content
POPULAR TODAY Deadlock Hollow Knight Hollow Knight: Silksong Battlefield™ 2042 Marvel Rivals Last Epoch
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
23 August 2025 Build 19708872 Edited 23 August 2025 – 12:13:44 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
・ディスプレイやデバイスによってフィールドが暗すぎる場合がある
　応急処置として、フィールド自体を少し明るくしました

・ゲームパートで一部難しい場面がある
　メニューに「攻略メモ」というのが出現するが、存在自体分かりづらかったため
　出現タイミングでメッセージが出るようにしました

・難易度について
　徐々に難易度は下がっていくようになっていますが、下がり幅など一部調整しました

・音声認識で答える場面にて
　マイク入力が可能な状態だと、より楽しめる仕様になっていますが
　選択肢の表示時間（制限時間）を表示するようにしました
　マイク入力が無い場合は「無言」として扱われ、専用の選択肢で進むようになっています。

Changed files in this update

Windows 64-bitJapanese Depot 3909861
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link