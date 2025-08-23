 Skip to content
POPULAR TODAY Deadlock Hollow Knight Battlefield™ 2042 Hollow Knight: Silksong Marvel Rivals Last Epoch
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
23 August 2025 Build 19708709 Edited 23 August 2025 – 16:33:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

▌║ｏｔｈｅｒｗｏｒｌｄ－１０▌║bₒₛₛ ₕₚ fᵢₓ▌ ₜₑₗₑₚₒᵣₜₐₜᵢₒₙ fᵢₙₑₜᵤₙₑ▌ cₐₘₑᵣₐ fᵢₓ▌ ₘᵤₛᵢc ₚᵢₜcₕ fᵢₓ▌

║▌ｏｔｈｅｒｗｏｒｌｄ║▌ ₘₐₛₖₑd ₘₐzₑₛ ₜᵤₙᵢₙg ₐₙd fᵢₓₑₛ▌ ₘₐₛₕᵤₚₛ fᵢₙₑₜᵤₙₑ▌

║▌ｂａｓｉｃ▌║ ₗₒcₐₗᵢₛₐₜᵢₒₙ ᵤₚdₐₜₑ▌ Bₑₛₜ cᵣₑₐₜᵢₒₙ ᵣₑₛₜₐᵣₜ dᵤᵣᵢₙg ₑₙdᵢₙg fᵢₓ▌ ₗₒₛᵢₙg ₙₑₐᵣ ₛₚᵢᵣᵢₜ cₐₜ ₛₚₐwₙ ₚₒᵢₙₜ fᵢₓ▌

.̵̰̟̮̭̙͕̬̐̀̀̿̒̈́̽̈́̆͆̋͘̕͝ͅ.̸̡̬̦̯͖͉͔̲͎͇̒̒̾̽͌̃̍͜ ̵͔̰͖̼̻͎̯̪̬̓͜ ̵͈̫̻̱̘̖̞͔́.̵̧̘̳̙͉̩̹͗̂̈͊̎̇͛͋̈̃ ̶̹̼̯̜͕̭̫̹̅͒̈́̑̌̉̾͆͗̓ ̸̙̲̪̬̤̣̦̥̝̦̖͑̿͑͌̈̄̆̎͆̈́͘͝ ̷͍͚̙̟̭̯̱͔̩͕͇̀̈̓̒̈́̅͜͝-̷̧̺̱̄̊̽̓ ̶̬̪́̉͌̈́̋͐̕ ̷̢̧̛̛̞͕̱̲̙̲̹͉͚̫̪͌̒̉̇́̾̓̚̕͜͠-̴̼̻̟̪͖̰͔͇͇͇̋̑̃̕.̷̛͕̼̠̀̾̿̇͂́̐̑́͑̀͘͝ ̴̫͕͎̪̺͚̈̕͝.̷̣̩̦̞͈̰͓̱̫̭̍̅̆̔͑.̸̨̨̛͔̺͍̝̩͍̺̗̟͍̽͂ ̴̥̜̪̈́̔͋̐ ̴̦̼̖͎̘͓̤̓̋͊.̵̘̲͇̀̆̍ ̵̤̻͔͐̂̎̐̇̋ ̵̧̫̤̪̜̭̝͔͇͉̳̖̦̂͑̄.̸̠͈̠̙͇͇͕̮̓̀͜ ̴̨̧̪̼̼͓̮͉̜̘͓̺͚̀̈́̎̐̄̇̚͠-̷̨̤̪͍̪̹̦̖͉̂̇͂͒͊̚ ̶̢̣̘̱̺͚͓͍̫͇̳̜͑̐̓̑͋̃̀̓̾̓̈͠.̵̰̟̮̭̙͕̬̐̀̀̿̒̈́̽̈́̆͆̋͘̕͝ͅ.̸̡̬̦̯͖͉͔̲͎͇̒̒̾̽͌̃̍͜ ̵͔̰͖̼̻͎̯̪̬̓͜ ̵͈̫̻̱̘̖̞͔́ ̴̘͇̪̝͋̐̍̈̂͘̕͠ͅ.̶̡̜̞̺̪̣̺͊̏͘ ̷̗̱̰͙̰͊͒̽̍̅̈́̈́̊́́̍̕̕͜.̶̘͇̱̱͂̄͑̽ ̴̡̬̟͖̪̪̦̼͕̤̣͙͕̖̓̔̍̕͝/̵̞̞̫̯͙̓̓̇̂̅̏̅̚ ̴̱̱̺̣͕̐̑͋̄̄͌́̽̋́͘͝ͅ.̸͖̩̭̼͌̾͒̎͘ ̷̰͈̊͋-̷̡̢̙͎̫̭̘͚̼͍̙̮̤͝ ̵̛̖̳̤ ̴̘̬̈͛͌̀͑͗̾̋͌ ̸͇̟̫̙̄́̌̋̿͐͘̕̚̚.̷̛̰̪͙̼̙̹̣͕͇̪̋̔͐̈͋̌̈́͊́̄̚̚͘ ̴̡͔͇͜͜͝.̸̨̢̤͍͓͕͎̪̲̘̺̩̓̃̉̉͗͠͝ ̸͍͍͊̉̈́ț̵̓̎͘ḣ̸̫i̸̛͙̘͓s̷̡͍̞̅̆ ̴̮̹̿̎̕č̸̢̟̋̒o̶̢̗͑n̵͔͛̍ĉ̷̨̿l̸̹̈́ṷ̴͖̮́d̷̲̼̀͋͝e̶̟̫̿́s̸͙̯͒̉ ̸͇̟̫̙̄́̌̋̿͐͘̕̚̚♄♄♄♄♄♄♄♄♄♄-̵̲̫̠̑̉̈♄♄♄ ̴̥̎ ̶̡̢̘͈͍̱̪̞̮̝̻̗̮͗̀̂̇̂̃̂͘͝-̶̡͍̜̳̠̯̪̹̘͌̎̓͛̇ ̸̡̘̹͚͐̈̒̿̈́͑̐̋̇͛ ̶̨͉̬̭̥̞̻͖̻̜̊́͗̈́̔̀-̸͍̄.̶̨̛̺͈͓̩̤͚͕̩̱̋͌̃̇͆͒̏͐̕ ̵̠̦͙͓͔̦͓̀͌̈́̽̈́͆́̎̈́̓͠ ̷̧̰̯̼͇̑͂͛̇̉̀́̒ͅ ̴̛̗̲̱̯͎́͗̓̊̓̿͝͠.̴̡̪̙͉͉̳͓͒͗͒͑̈́̈́̏̂̐̈́͘͘ͅ.̴̨̺̹͚̝̦͕̠̯̹̤͎̝͖̽͂͆̌̅̒̇́̒͝ ̵̛̤̐̄̄͌̂̾̉̚͘͠ ̵̨̻͎̙̠̤̳̲̼̪̈́̎͜ ̶̯̮̱̳̪̘̹̯̫͖͔͗͋́̈͌̊̑̃̓̇͆͛̏̚-̵̢̹̖͔̂̍͌̀̈̋͐͌̍͘͘ ̴̨̛̭͉̺̹͎͍͓̫̭̰͈̟͓͗ ̵̧̧̞͕̭͍̜̫͙͎̞̟̹̀̀̀̈̕ ̷̢̬̣̹̼̖͚̳͖̘̒̌̿̽̌̄͗̈̓̈́͠-̴̧̧̣̖̬̺̳̝̣͕̙̭́̃͜ ̵̡̰̟̙̲͓͇̟̜̠̈̔̀̾̈̀͜ ̸̗͚͖̲̜͈̞̜̦̹̤̈.̷̫͎̪͈̳͖̜̫̠̳͇̿̓ͅͅ ̸̭̹͔͕͓͈͓̪̝̝̦̼̂́.̷̧͚͉̪̲͙͎͓̒̈́̈́͛̾͛ ̶̨̢͚̮̙̬͎̖̱̼̟̘̈́̌̀͐͐͑͆̀̕͘͝ͅ ̴̬͉̻̯̠̩̲̺̞̫̺̾̃̔͛̀̓͊̑̀͐͑ͅͅ-̸̨̢͓͉̱̻̖̫̩̪͗͐̐̆̀͌͊̒̽͠ͅ ̸̢̤̖̦̟̝͍̲̺͉̈́̓́̍͑͋͂̊͜͠͠͝ ̸̨̧̧̨̱̦͍̫̤͔͙͈́͊̇̾͛̽ ̴̛̙̭̞͎̥̲̭̽̈́́̏̂͜ ̵̳̩̗͚̺͖̺͉̫͓̗͆̄͌͂̑͆̊̏̎̒̏̉̒͋ͅ-̷̨̡̢̨̛͍̪̲̠͑̎̀̈́̍͜-̴̢̡̬͚͍̳̙̙͍̰̖͋̑͐̉̋̄̏̃̕-̸̡͉̟͉̬̺̘̥̖̤̮̓͗͋̀͌̊̀̅̆̚̚͠.̸̢̲͙͕̯͉̣̟̤̼͚̯̦̀̓̐̉̄̓͌̎͘͝ ̶̧̪̥̻̮̥̥̺̤͚̜̥̆̿̾ͅ ̷̘̻̩̙̱̻͓̀̋͂͆̀͜͝͠.̶̨͈̼͓͕̬͇͓͚̘͐ ̵̧̟̘̾.̵̰̠̖̞̖̟͈̥͖̼͙͗̄͛̍͊̍̓̃̑̽̎̚͝͠-̶̖̯̹͆͂͂̈́̚-̴̧̛̰̙͚͈̹̘͐̿͒̆̊̿͌̈́̓͠͝ ̶̨̝̖͎̺̰̘̺̯͙͉̖̆͆͛̑̐̀̚͜-̷̛̛̻̮̂̋̿͑ ̷̦͍͉̣̭͖̖̫̰͍̞͖͍͑͆̌̑̉̀̿͆̚̕͝͝.̵̰̟̮̭̙͕̬̐̀̀̿̒̈́̽̈́̆͆̋͘̕͝ͅ.̸̡̬̦̯͖͉͔̲͎͇̒̒̾̽͌̃̍͜ ̵͔̰͖̼̻͎̯̪̬̓͜ ̵͈̫̻̱̘̖̞͔́ ̴̧͍̈́̐̔̄̾̽̿̽̚͝.̵̨̖͙̲̰͇͚̯͙̯̄̐͐̈́̈́̕͜ ̴̜̼͖̠̗͓̹̄͗̆͒̆̆̌ͅ.̷̫͎̪͈̳͖̜̫̠̳͇̿̓ͅͅ ̸̭̹͔͕͓͈͓̪̝̝̦̼̂́.̷̧͚͉̪̲͙͎͓̒̈́̈́͛̾͛ ̶̨̢͚̮̙̬͎̖̱̼̟̘̈́̌̀͐͐͑͆̀̕͘͝ͅ ̴̬͉̻̯̠̩̲̺̞̫̺̾̃̔͛̀̓͊̑̀͐͑ͅͅ-̸̨̢͓͉̱̻̖̫̩̪͗͐̐̆̀͌͊̒̽͠ͅ ̸̢̤̖̦̟̝͍̲̺͉̈́̓́̍͑͋͂̊͜͠͠͝ ̸̨̧̧̨̱̦͍̫̤͔͙͈́͊̇̾͛̽.̵̰̟̮̭̙͕̬̐̀̀̿̒̈́̽̈́̆͆̋͘̕͝ͅ.̸̡̬̦̯͖͉͔̲͎͇̒̒̾̽͌̃̍͜ ̵͔̰͖̼̻͎̯̪̬̓͜ ̵͈̫̻̱̘̖̞͔́ ̵̨̻͎̙̠̤̳̲̼̪̈́̎͜ ̶̯̮̱̳̪̘̹̯̫͖͔͗͋́̈͌̊̑̃̓̇͆͛̏̚-̵̢̹̖͔̂̍͌̀̈̋͐͌̍͘͘ ̴̨̛̭͉̺̹͎͍͓̫̭̰͈̟͓͗ ̵̧̧̞͕̭͍̜̫͙͎̞̟̹̀̀̀̈̕ ̷̢̬̣̹̼̖͚̳͖̘̒̌̿̽̌̄͗̈̓̈́͠-̴̧̧̣̖̬̺̳̝̣͕̙̭́̃͜ ̵̡̰̟̙̲͓͇̟̜̠̈̔̀̾̈̀͜ ̸̗͚͖̲̜͈̞̜̦̹̤̈.̷̫͎̪͈̳͖̜̫̠̳͇̿̓ͅͅ

Changed files in this update

Windows 64-bit PUSS! for PC x64 Depot 719751
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link