▌║ｏｔｈｅｒｗｏｒｌｄ－１０▌║bₒₛₛ ₕₚ fᵢₓ▌ ₜₑₗₑₚₒᵣₜₐₜᵢₒₙ fᵢₙₑₜᵤₙₑ▌ cₐₘₑᵣₐ fᵢₓ▌ ₘᵤₛᵢc ₚᵢₜcₕ fᵢₓ▌
║▌ｏｔｈｅｒｗｏｒｌｄ║▌ ₘₐₛₖₑd ₘₐzₑₛ ₜᵤₙᵢₙg ₐₙd fᵢₓₑₛ▌ ₘₐₛₕᵤₚₛ fᵢₙₑₜᵤₙₑ▌
║▌ｂａｓｉｃ▌║ ₗₒcₐₗᵢₛₐₜᵢₒₙ ᵤₚdₐₜₑ▌ Bₑₛₜ cᵣₑₐₜᵢₒₙ ᵣₑₛₜₐᵣₜ dᵤᵣᵢₙg ₑₙdᵢₙg fᵢₓ▌ ₗₒₛᵢₙg ₙₑₐᵣ ₛₚᵢᵣᵢₜ cₐₜ ₛₚₐwₙ ₚₒᵢₙₜ fᵢₓ▌
Changed files in this update