23 August 2025 Build 19706785 Edited 23 August 2025 – 08:33:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

This update adds statues of Mercury & Michelangelo; window & candlestick from St Augustine's Ramsgate; mosaic by Moglia; liquid measures & kilogramme weight.

Bug Fixes

  • Re-instate box to Comic Electric Telegraph (bug introduced at V4.0.0) (Guide: Manufactures > Electric > Smith, George > Comic Electric Telegraph).

Corrections

  • Position of micromosaics by Domenico Moglia: the Colosseum and the Forum (Guide: Fine Arts > Mosaics > Moglia, Domenico > Colosseum & Forum).

Additions

  • Artificial stone copy of Giovanni da Bologna’s Mercury (Guide: Fine Arts > Sculpture > Seeley, John > Mercury).

  • Michelangelo by Charles Raymond Smith (Guide: Fine Arts > Sculpture > Smith, Charles R > Michelangelo).

  • Stained glass from East wall of the Lady Chapel of St Augustine’s in Ramsgate (Guide: Manufactures > Stained or Painted Glass > Pugin, Augustus > Blessed Virgin, St Augustine’s Ramsgate).

  • Iron Candlestick by John Hardman & Co. Ramsgate (Guide: Manufactures > Church architecture & fittings > Hardman, John > Iron candlestick).

  • Micromosaic by Domenico Moglia: ‘Temples of Paestum’ (Guide: Fine Arts > Mosaics > Moglia, Domenico > Temples of Paestum).

  • 7 metric liquid measures in pewter (Guide: Manufactures > Weights & Measures > Conservatoire des Arts & Metiers > Liquid Measures).

  • Standard kilogramme weight by Deleuil (Guide: Manufactures > Weights & Measures > Conservatoire des Arts & Metiers > Kilogramme).

  • One more engraving added to medieval court.

 

Follow our Facebook Group to keep apprised of developments: https://www.facebook.com/groups/481745944735839

Our latest YouTube video looks at these additions:

https://youtu.be/3nceYL79Q5M

Changed files in this update

Windows Depot 2618261
