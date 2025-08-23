This update adds statues of Mercury & Michelangelo; window & candlestick from St Augustine's Ramsgate; mosaic by Moglia; liquid measures & kilogramme weight.
Bug Fixes
Re-instate box to Comic Electric Telegraph (bug introduced at V4.0.0) (Guide: Manufactures > Electric > Smith, George > Comic Electric Telegraph).
Corrections
Position of micromosaics by Domenico Moglia: the Colosseum and the Forum (Guide: Fine Arts > Mosaics > Moglia, Domenico > Colosseum & Forum).
Additions
Artificial stone copy of Giovanni da Bologna’s Mercury (Guide: Fine Arts > Sculpture > Seeley, John > Mercury).
Michelangelo by Charles Raymond Smith (Guide: Fine Arts > Sculpture > Smith, Charles R > Michelangelo).
Stained glass from East wall of the Lady Chapel of St Augustine’s in Ramsgate (Guide: Manufactures > Stained or Painted Glass > Pugin, Augustus > Blessed Virgin, St Augustine’s Ramsgate).
Iron Candlestick by John Hardman & Co. Ramsgate (Guide: Manufactures > Church architecture & fittings > Hardman, John > Iron candlestick).
Micromosaic by Domenico Moglia: ‘Temples of Paestum’ (Guide: Fine Arts > Mosaics > Moglia, Domenico > Temples of Paestum).
7 metric liquid measures in pewter (Guide: Manufactures > Weights & Measures > Conservatoire des Arts & Metiers > Liquid Measures).
Standard kilogramme weight by Deleuil (Guide: Manufactures > Weights & Measures > Conservatoire des Arts & Metiers > Kilogramme).
One more engraving added to medieval court.
