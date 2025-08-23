 Skip to content
23 August 2025 Build 19706543 Edited 23 August 2025 – 07:26:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

下記３点の更新を行いました。ご不便をおかけしてしまい、申し訳ございません。進行不能の不具合につきましては、再現はできませんでしたが、防止策を実施しました。万が一フリーズが発生してしまった場合は、その不具合の詳細についてスレッドまでご連絡いただければ助かります。

(1) 出港後、上級スキルの効果が発揮されない不具合を修正

(2) ストーリーが重複して発生した場合、進行不能になる場合がある不具合への対策

(3) 特殊相場説明文の誤字修正(日本語)

