『DELIVERY DAYS』が日本語でプレイ可能になりました！
『Delivery Days』は、偶然の出会いと予期せぬ絆を描くビジュアルノベルです。
プレイヤーは、忙しさに追われた男性となり、扉をノックして訪れる人々との交流を通して、少しずつ温もりやつながりを見つけていきます。
食事を注文したり、助けを求めたり、ただドアを開けたり――その先には、思いがけない出会いが待っているかもしれません。
