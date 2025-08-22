 Skip to content
22 August 2025 Build 19704263 Edited 22 August 2025 – 23:09:14 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

『DELIVERY DAYS』が日本語でプレイ可能になりました！


『Delivery Days』は、偶然の出会いと予期せぬ絆を描くビジュアルノベルです。
プレイヤーは、忙しさに追われた男性となり、扉をノックして訪れる人々との交流を通して、少しずつ温もりやつながりを見つけていきます。

食事を注文したり、助けを求めたり、ただドアを開けたり――その先には、思いがけない出会いが待っているかもしれません。

Changed files in this update

Depot 3860731
