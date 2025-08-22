新增：3个玩家oc角色和3位异度来客
关于oc角色：在招募角色定位处选择玩家oc，更容易招募到——至少可以出现一个。本次oc分别来自玩家——一壶老水、明日迷途、foredawn。感谢他们的贡献，也欢迎大家前往频道创作自己的oc~
关于异度来客：在招募角色世界观中选择天工骇客、玄影城、桂花巷28号三个世界观，更容易招募到——至少可以出现一个。本次异度来客分别来自各行各业的初创团队——某一、佩迪、狗头金工作室。感谢他们，也欢迎各位创作者与我们合作~
目前的新增角色由于制作时间的原因，尚存在不完善的地方，我们后续会逐步优化
调整：游戏初始教程
【0.0.21版本】【8月22日】更新日志
