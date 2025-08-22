Please restart the game to download the update.
*The time of application might differ for a maximum of 30 minutes depending on the build.
*Some changes may not be applied to tooltips or Practice modes
ArmorHead
- Black Veil
- Armor penetration 7% → 8%
Lone Wolf
Character Balance AdjustmentsNadine
- Crossbow
- Damage Taken 100% → 99%
- Bow
- Damage Taken 99% → 98%
NiaH
- Pistol
- Damage Dealt 100% → 102%
Darko
- Bat
- Damage Dealt 100% → 98%
Leon
- Tonfa
- Damage Dealt 102% → 104%
Lenore
- Guitar
- Damage Taken 100% → 98%
Li Dailin
- Nunchaku
- Damage Dealt 98% → 97%
Rio
- Bow
- Damage Taken 100% → 99%
Mai
- Whip
- Damage Dealt 107% → 108%
Magnus
- Bat
- Damage Dealt 106% → 104%
Bianca
- Arcana
- Damage Dealt 102 → 103%
- Damage Taken 100 → 98%
- Damage Dealt 102 → 103%
Celine
- Throw
- Damage Taken 99% → 98%
Xiukai
- Spear
- Damage Taken 106% → 105%
- Dagger
- Damage Taken 106% → 105%
Sissela
- Shuriken
- Damage Taken 100% → 98%
- Throw
- Damage Dealt 100% → 101%
- Damage Taken 100% → 98%
- Damage Dealt 100% → 101%
Adriana
- Throw
- Damage Dealt 100% → 102%
- Damage Taken 100% → 99%
- Damage Dealt 100% → 102%
Arda
- Arcana
- Damage Dealt 102% → 103%
Abigail
- Axe
- Damage Taken 103% → 101%
Isaac
- Tonfa
- Damage Dealt 100% → 99%
Alex
- All Weapons
- Damage Dealt 102% → 103%
Jan
- Glove
- Damage Dealt 100% → 99%
Echion
- VF Prosthetic
- Damage Dealt 100% → 98%
Elena
- Rapier
- Damage Dealt 105% → 106%
Yumin
- Arcana
- Damage Dealt 100% → 101%
- Damage Taken 100% → 99%
- Damage Dealt 100% → 101%
Eleven
- Hammer
- Damage Dealt 108% → 110%
Katja
- Sniper Rifle
- Damage Taken 100% → 99%
Chloe
- Shuriken
- Damage Dealt 99% → 97%
Felix
- Spear
- Damage Dealt 98% → 97%
Hyunwoo
- Glove
- Damage Taken 104% → 105%
- Recovery taken 80% → 70%
- Damage Taken 104% → 105%
Bug Fixes
- You can now normally request items using the Quick Slot.
- Security Console's panel colors will no longer unintendedly blink with camera movement.
- Karla: You can now normally select other targets in the area of Piercing Chain(Q)'s harpoon.
- Hisui: Getsurin Slash(E)'s hit area will now be correctly applied.
Changed files in this update