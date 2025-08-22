 Skip to content
22 August 2025 Build 19695159 Edited 22 August 2025 – 09:06:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
We'll be rolling out the 8.4a Hotfix at 9 AM (UTC).
Please restart the game to download the update.

*The time of application might differ for a maximum of 30 minutes depending on the build.
*Some changes may not be applied to tooltips or Practice modes

Armor

Head
  • Black Veil
    • Armor penetration 7% → 8%


Lone Wolf

Character Balance Adjustments

Nadine
  • Crossbow
    • Damage Taken 100% → 99%

  • Bow
    • Damage Taken 99% → 98%


NiaH
  • Pistol
    • Damage Dealt 100% → 102%


Darko
  • Bat
    • Damage Dealt 100% → 98%


Leon
  • Tonfa
    • Damage Dealt 102% → 104%


Lenore
  • Guitar
    • Damage Taken 100% → 98%


Li Dailin
  • Nunchaku
    • Damage Dealt 98% → 97%


Rio
  • Bow
    • Damage Taken 100% → 99%


Mai
  • Whip
    • Damage Dealt 107% → 108%


Magnus
  • Bat
    • Damage Dealt 106% → 104%


Bianca
  • Arcana
    • Damage Dealt 102 → 103%
    • Damage Taken 100 → 98%


Celine
  • Throw
    • Damage Taken 99% → 98%


Xiukai
  • Spear
    • Damage Taken 106% → 105%

  • Dagger
    • Damage Taken 106% → 105%


Sissela
  • Shuriken
    • Damage Taken 100% → 98%

  • Throw
    • Damage Dealt 100% → 101%
    • Damage Taken 100% → 98%


Adriana
  • Throw
    • Damage Dealt 100% → 102%
    • Damage Taken 100% → 99%


Arda
  • Arcana
    • Damage Dealt 102% → 103%


Abigail
  • Axe
    • Damage Taken 103% → 101%


Isaac
  • Tonfa
    • Damage Dealt 100% → 99%


Alex
  • All Weapons
    • Damage Dealt 102% → 103%


Jan
  • Glove
    • Damage Dealt 100% → 99%


Echion
  • VF Prosthetic
    • Damage Dealt 100% → 98%


Elena
  • Rapier
    • Damage Dealt 105% → 106%


Yumin
  • Arcana
    • Damage Dealt 100% → 101%
    • Damage Taken 100% → 99%


Eleven
  • Hammer
    • Damage Dealt 108% → 110%


Katja
  • Sniper Rifle
    • Damage Taken 100% → 99%


Chloe
  • Shuriken
    • Damage Dealt 99% → 97%


Felix
  • Spear
    • Damage Dealt 98% → 97%


Hyunwoo
  • Glove
    • Damage Taken 104% → 105%
    • Recovery taken 80% → 70%


Bug Fixes

  • You can now normally request items using the Quick Slot.
  • Security Console's panel colors will no longer unintendedly blink with camera movement.
  • Karla: You can now normally select other targets in the area of Piercing Chain(Q)'s harpoon.
  • Hisui: Getsurin Slash(E)'s hit area will now be correctly applied.

Changed files in this update

