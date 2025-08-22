【新增内容】
1、新增低消耗渲染模式，减少卡顿问题
功能入口：系统设置-桌面人物-渲染设置-低消耗渲染
2、新增常见问题FAQ
功能入口：反馈中心-常见问题
【优化调整】
1、优化了小憩及玩电脑行为的触发机制
①降低了相关功能的触发概率
②支持手动触发相关功能
功能入口：右键人物菜单-互动-小憩/玩电脑
2、优化了本地音频文件支持一键导入
功能入口：行为编辑器-编辑行为-文本/选择音频-导入本地音频
【问题修复】
1、修复了若干其他问题
