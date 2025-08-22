 Skip to content
22 August 2025 Build 19691855 Edited 22 August 2025 – 03:09:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

【新增内容】

1、新增低消耗渲染模式，减少卡顿问题

功能入口：系统设置-桌面人物-渲染设置-低消耗渲染

2、新增常见问题FAQ

功能入口：反馈中心-常见问题

【优化调整】

1、优化了小憩及玩电脑行为的触发机制

①降低了相关功能的触发概率

②支持手动触发相关功能

功能入口：右键人物菜单-互动-小憩/玩电脑

2、优化了本地音频文件支持一键导入

功能入口：行为编辑器-编辑行为-文本/选择音频-导入本地音频

【问题修复】

1、修复了若干其他问题

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3003301
  • Loading history…
