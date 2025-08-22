New Crowns game mode! Score 10 points to take the crown. How long can you keep it?
Changes:
Added Crowns game mode
Improved grab escaping
