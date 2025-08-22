 Skip to content
22 August 2025 Build 19691741 Edited 22 August 2025 – 02:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

New Crowns game mode! Score 10 points to take the crown. How long can you keep it?

Changes:

  • Added Crowns game mode

  • Improved grab escaping

