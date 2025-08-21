Sorry for the inconvenience caused. The bug has been fixed, and you can now use the program normally.
If you still get the error saying that Tesseract-OCR cannot be found, it is because the folder path contains non-Latin characters (such as Chinese, Japanese, Korean, Thai, etc.).
The solution is simple: just locate the Tesseract-OCR folder in the root directory of this program, and move it to any of the following locations (so that, for example, under the C: drive’s Program Files directory, there is a folder named Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
非常抱歉给你们带来的不便，bug已经被修复，大家可以正常使用。 如果任然提示找不到Tesseract-OCR，那是因为该文件夹所在路径中有非西文字符，如中文、日文、韩文、泰文等特殊字符。解决方法也很简单，只要在本程序的根目录下找到Tesseract-OCR文件夹，把它挪到以下任意一个地方都行（形成这样的格局，即C盘Program Files文件夹下有一个文件夹叫Tesseract-OCR）：
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Désolé pour le désagrément causé. Le bug a été corrigé et vous pouvez désormais utiliser le programme normalement.
Si le message indiquant que Tesseract-OCR est introuvable apparaît encore, c’est parce que le chemin du dossier contient des caractères non latins (comme le chinois, le japonais, le coréen, le thaï, etc.).
La solution est simple : trouvez simplement le dossier Tesseract-OCR dans le répertoire racine de ce programme et déplacez-le vers l’un des emplacements suivants (de manière à ce que, par exemple, dans le dossier Program Files du disque C:, il y ait un dossier nommé Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
ご不便をおかけして申し訳ありません。バグは修正され、通常どおりご利用いただけます。
もし「Tesseract-OCR が見つかりません」と表示される場合は、フォルダのパスに中国語、日本語、韓国語、タイ語などの非ラテン文字が含まれていることが原因です。
解決方法はとても簡単です。このプログラムのルートディレクトリにある Tesseract-OCR フォルダを見つけて、次のいずれかの場所に移動してください（例：Cドライブの Program Files フォルダ内に Tesseract-OCR というフォルダがある状態にする）：
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Der Fehler wurde behoben und Sie können das Programm jetzt normal verwenden.
Falls weiterhin die Meldung erscheint, dass Tesseract-OCR nicht gefunden werden kann, liegt das daran, dass der Ordnerpfad nicht-lateinische Zeichen enthält (z. B. Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch usw.).
Die Lösung ist ganz einfach: Suchen Sie einfach den Ordner Tesseract-OCR im Stammverzeichnis dieses Programms und verschieben Sie ihn an einen der folgenden Orte (sodass sich beispielsweise im Program Files-Ordner des Laufwerks C: ein Ordner namens Tesseract-OCR befindet):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 버그가 수정되어 이제 정상적으로 프로그램을 사용할 수 있습니다.
만약 여전히 "Tesseract-OCR을 찾을 수 없습니다"라는 오류가 표시된다면, 폴더 경로에 중국어, 일본어, 한국어, 태국어 등의 비라틴 문자가 포함되어 있기 때문입니다.
해결 방법은 매우 간단합니다. 이 프로그램의 루트 디렉터리에 있는 Tesseract-OCR 폴더 를 찾아 다음 위치 중 하나로 이동하면 됩니다 (예: C 드라이브의 Program Files 폴더 아래에 Tesseract-OCR 폴더가 있는 구조):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
ขออภัยในความไม่สะดวก ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว และตอนนี้คุณสามารถใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ
หากยังคงมีข้อความแจ้งว่าไม่พบ Tesseract-OCR นั่นเป็นเพราะเส้นทางโฟลเดอร์มีอักขระที่ไม่ใช่ละติน (เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย เป็นต้น)
วิธีแก้ไขก็ง่ายมาก เพียงค้นหาโฟลเดอร์ Tesseract-OCR ในไดเรกทอรีรากของโปรแกรมนี้ แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้ (เช่น ในโฟลเดอร์ Program Files ของไดรฟ์ C: จะต้องมีโฟลเดอร์ชื่อ Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Приносим извинения за доставленные неудобства. Ошибка была исправлена, и теперь вы можете нормально пользоваться программой.
Если по-прежнему появляется сообщение о том, что Tesseract-OCR не найден, это связано с тем, что путь к папке содержит нелатинские символы (например, китайские, японские, корейские, тайские и т. д.).
Решение очень простое: найдите папку Tesseract-OCR в корневом каталоге программы и переместите её в одно из следующих мест (например, чтобы в папке Program Files на диске C: находилась папка с именем Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Lamentamos los inconvenientes causados. El error ya ha sido corregido y ahora puede usar el programa con normalidad.
Si aún aparece el mensaje indicando que no se puede encontrar Tesseract-OCR, se debe a que la ruta de la carpeta contiene caracteres no latinos (como chino, japonés, coreano, tailandés, etc.).
La solución es muy sencilla: localice la carpeta Tesseract-OCR en el directorio raíz de este programa y muévala a cualquiera de las siguientes ubicaciones (de modo que, por ejemplo, en la carpeta Program Files de la unidad C:, exista una carpeta llamada Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Pedimos desculpas pelo transtorno. O erro foi corrigido e agora você pode usar o programa normalmente.
Se ainda aparecer a mensagem informando que o Tesseract-OCR não foi encontrado, isso ocorre porque o caminho da pasta contém caracteres não latinos (como chinês, japonês, coreano, tailandês, etc.).
A solução é simples: basta localizar a pasta Tesseract-OCR no diretório raiz deste programa e movê-la para qualquer um dos seguintes locais (de forma que, por exemplo, na pasta Program Files do disco C:, exista uma pasta chamada Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Przepraszamy za niedogodności. Błąd został naprawiony i teraz można normalnie korzystać z programu.
Jeśli nadal pojawia się komunikat, że nie można znaleźć Tesseract-OCR, wynika to z faktu, że ścieżka do folderu zawiera znaki inne niż łacińskie (np. chińskie, japońskie, koreańskie, tajskie itp.).
Rozwiązanie jest bardzo proste: wystarczy znaleźć folder Tesseract-OCR w katalogu głównym programu i przenieść go do jednej z poniższych lokalizacji (tak, aby np. w folderze Program Files na dysku C: znajdował się folder o nazwie Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Вибачте за незручності. Помилку виправлено, і тепер ви можете нормально користуватися програмою.
Якщо все ще з’являється повідомлення про те, що Tesseract-OCR не знайдено, це пов’язано з тим, що шлях до папки містить нелатинські символи (наприклад, китайські, японські, корейські, тайські тощо).
Рішення дуже просте: знайдіть папку Tesseract-OCR у кореневому каталозі цієї програми та перемістіть її в одне з наведених нижче місць (наприклад, щоб у папці Program Files на диску C: була папка з назвою Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Ci scusiamo per il disagio. Il bug è stato corretto e ora è possibile utilizzare il programma normalmente.
Se continua a comparire il messaggio che indica che Tesseract-OCR non può essere trovato, è perché il percorso della cartella contiene caratteri non latini (come cinese, giapponese, coreano, thailandese, ecc.).
La soluzione è molto semplice: individuare la cartella Tesseract-OCR nella directory principale di questo programma e spostarla in una delle seguenti posizioni (in modo che, ad esempio, nella cartella Program Files dell’unità C:, ci sia una cartella chiamata Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Xin lỗi vì sự bất tiện. Lỗi đã được khắc phục và bây giờ bạn có thể sử dụng chương trình bình thường.
Nếu vẫn xuất hiện thông báo không tìm thấy Tesseract-OCR, đó là do đường dẫn thư mục chứa ký tự không thuộc bảng chữ cái Latin (như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, v.v.).
Cách khắc phục rất đơn giản: chỉ cần tìm thư mục Tesseract-OCR trong thư mục gốc của chương trình này và di chuyển nó đến một trong các vị trí sau (ví dụ: trong thư mục Program Files của ổ C: có một thư mục tên là Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Bug telah diperbaiki, dan sekarang Anda dapat menggunakan program ini secara normal.
Jika masih muncul pesan bahwa Tesseract-OCR tidak dapat ditemukan, itu karena jalur folder mengandung karakter non-Latin (seperti Tionghoa, Jepang, Korea, Thai, dll.).
Solusinya sangat sederhana: cukup temukan folder Tesseract-OCR di direktori root program ini, lalu pindahkan ke salah satu lokasi berikut (misalnya, di folder Program Files drive C: terdapat folder bernama Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
非常抱歉造成不便，錯誤已經修復，現在可以正常使用了。
如果仍然提示找不到 Tesseract-OCR，那是因為該資料夾的路徑中包含非西文字符，如中文、日文、韓文、泰文等。
解決方法很簡單：只需在本程式根目錄下找到 Tesseract-OCR 資料夾，然後將其移動到以下任意位置即可（例如在 C 槽 Program Files 資料夾下有一個名為 Tesseract-OCR 的資料夾）：
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
نعتذر عن الإزعاج. تم إصلاح الخطأ، ويمكنك الآن استخدام البرنامج بشكل طبيعي.
إذا استمر ظهور رسالة تفيد بعدم العثور على Tesseract-OCR، فهذا بسبب أن مسار المجلد يحتوي على أحرف غير لاتينية (مثل الصينية أو اليابانية أو الكورية أو التايلاندية وغيرها).
الحل بسيط جدًا: ما عليك سوى العثور على مجلد Tesseract-OCR في الدليل الجذر لهذا البرنامج ونقله إلى أي من المواقع التالية (بحيث يوجد، على سبيل المثال، مجلد باسم Tesseract-OCR داخل مجلد Program Files على القرص C:):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Het spijt ons voor het ongemak dat dit heeft veroorzaakt. De bug is inmiddels verholpen en iedereen kan het programma normaal gebruiken. Als er nog steeds een melding verschijnt dat Tesseract-OCR niet gevonden kan worden, komt dat doordat het pad naar de map niet-Westerse tekens bevat, zoals Chinees, Japans, Koreaans, Thais of andere speciale tekens. De oplossing is eenvoudig: zoek gewoon de map Tesseract-OCR in de hoofdmap van dit programma en verplaats deze naar een van de volgende locaties (zodat de structuur eruitziet alsof er in de map Program Files op de C-schijf een map staat met de naam Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Maaf atas kesulitan yang telah berlaku. Bug tersebut telah dibaiki dan semua orang kini boleh menggunakan program ini seperti biasa. Jika masih muncul mesej bahawa Tesseract-OCR tidak dijumpai, itu kerana laluan ke folder tersebut mengandungi aksara bukan Latin, seperti Cina, Jepun, Korea, Thai, atau aksara khas lain. Penyelesaiannya sangat mudah: hanya cari folder Tesseract-OCR dalam direktori utama program ini, kemudian pindahkan ke mana-mana lokasi berikut (membentuk struktur seperti ini, iaitu dalam folder Program Files di cakera C terdapat folder bernama Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Hata düzeltildi ve artık herkes programı normal şekilde kullanabilir. Eğer hâlâ Tesseract-OCR bulunamadı şeklinde bir uyarı alıyorsanız, bunun nedeni klasör yolunda Çince, Japonca, Korece, Tayca gibi Latin alfabesi dışındaki karakterlerin bulunmasıdır. Çözüm oldukça basit: Bu programın kök dizininde bulunan Tesseract-OCR klasörünü bulun ve aşağıdaki konumlardan herhangi birine taşıyın (yapı şu şekilde olmalıdır: C diskinde Program Files klasörü altında Tesseract-OCR adında bir klasör olmalı):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Omlouváme se za způsobené potíže, chyba byla opravena a program lze nyní normálně používat. Pokud se stále zobrazuje hláška, že Tesseract-OCR nebyl nalezen, je to proto, že cesta k této složce obsahuje znaky mimo latinku, jako jsou čínské, japonské, korejské nebo thajské znaky. Řešení je jednoduché – stačí najít složku Tesseract-OCR v kořenovém adresáři tohoto programu a přesunout ji na některé z následujících míst (aby struktura vypadala například takto: C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Elnézést kérünk a kellemetlenségért, a hibát kijavítottuk, és most már normálisan használható a program. Ha továbbra is azt jelzi, hogy a Tesseract-OCR nem található, annak oka, hogy az elérési útvonal tartalmaz nem latin karaktereket, például kínai, japán, koreai vagy thai betűket. A megoldás egyszerű: keresse meg a Tesseract-OCR mappát a program gyökérkönyvtárában, majd helyezze át az alábbi helyek valamelyikére (az elrendezésnek így kell kinéznie: C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate, eroarea a fost corectată și acum programul poate fi folosit normal. Dacă în continuare apare mesajul că nu poate fi găsit Tesseract-OCR, motivul este că calea către acest folder conține caractere non-latine, cum ar fi chineză, japoneză, coreeană sau thailandeză. Soluția este simplă: găsiți folderul Tesseract-OCR în directorul rădăcină al programului și mutați-l într-una dintre locațiile de mai jos (structura ar trebui să fie de forma C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa, virhe on korjattu ja ohjelmaa voi nyt käyttää normaalisti. Jos saat edelleen ilmoituksen, ettei Tesseract-OCR löydy, se johtuu siitä, että kansion polku sisältää ei-latinalaisia merkkejä, kuten kiinaa, japania, koreaa tai thaita. Ratkaisu on yksinkertainen: etsi ohjelman juurihakemistosta Tesseract-OCR-kansio ja siirrä se johonkin seuraavista paikoista (rakenne olisi esimerkiksi C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Vi ber om ursäkt för besväret, felet har åtgärdats och programmet kan nu användas som vanligt. Om du fortfarande får meddelandet att Tesseract-OCR inte hittas beror det på att sökvägen till mappen innehåller tecken utanför det latinska alfabetet, till exempel kinesiska, japanska, koreanska eller thailändska tecken. Lösningen är enkel: hitta mappen Tesseract-OCR i programmets rotkatalog och flytta den till någon av följande platser (strukturen bör vara som C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Vi beklager ulempene, feilen er nå rettet, og programmet kan brukes som normalt. Hvis du fortsatt får meldingen om at Tesseract-OCR ikke kan finnes, skyldes det at banen til denne mappen inneholder tegn som ikke er latinske, som kinesiske, japanske, koreanske eller thailandske tegn. Løsningen er enkel: finn Tesseract-OCR-mappen i programmets rotmappe og flytt den til en av følgende steder (slik at strukturen ser ut som C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Vi beklager ulejligheden, fejlen er blevet rettet, og programmet kan nu bruges normalt. Hvis du stadig får beskeden om, at Tesseract-OCR ikke kan findes, skyldes det, at stien til denne mappe indeholder ikke-latinske tegn, såsom kinesiske, japanske, koreanske eller thailandske tegn. Løsningen er enkel: find Tesseract-OCR-mappen i programmets rodmappe og flyt den til et af følgende steder (strukturen skal se sådan ud: C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση, το σφάλμα διορθώθηκε και τώρα το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα ότι δεν βρέθηκε το Tesseract-OCR, αυτό συμβαίνει επειδή η διαδρομή προς αυτόν τον φάκελο περιέχει μη λατινικούς χαρακτήρες, όπως κινέζικους, ιαπωνικούς, κορεατικούς ή ταϊλανδικούς. Η λύση είναι απλή: βρείτε τον φάκελο Tesseract-OCR στον ριζικό κατάλογο του προγράμματος και μετακινήστε τον σε μία από τις παρακάτω τοποθεσίες (η δομή θα πρέπει να είναι όπως C:\\Program Files\\Tesseract-OCR):
C:\\Program Files\\Tesseract-OCR
C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files\\Tesseract-OCR
D:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files\\Tesseract-OCR
E:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files\\Tesseract-OCR
F:\\Program Files (x86)\\Tesseract-OCR
Changed files in this update