21 August 2025 Build 19680689 Edited 21 August 2025 – 09:09:20 UTC by Wendy Share
🪢 Nouveau système : joueur pendu après la mort

🎚️ Ajout d’un menu de sélection de difficulté qui impacte le labyrinthe

📦 Amélioration du drag & drop des objets

🏷️ Gamertag affiché au-dessus des corps des joueurs morts

🔑 Correction des ombres dans la salle du boss + drop de la clé en or sur le boss

🌀 Ajustement du portail d’évasion

🪓 Amélioration du lancer d’objets et meilleure stabilité générale du gameplay

