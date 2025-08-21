🪢 Nouveau système : joueur pendu après la mort
🎚️ Ajout d’un menu de sélection de difficulté qui impacte le labyrinthe
📦 Amélioration du drag & drop des objets
🏷️ Gamertag affiché au-dessus des corps des joueurs morts
🔑 Correction des ombres dans la salle du boss + drop de la clé en or sur le boss
🌀 Ajustement du portail d’évasion
🪓 Amélioration du lancer d’objets et meilleure stabilité générale du gameplay
⚔️ Gameplay Update – New Features & Improvements
