Great news, detectives! We're thrilled to announce that The JerryMaya Detective Agency is now available with full German localization!

Our game, based on the beloved book series, has been a huge hit in Sweden and across the Nordics. With the books now finding immense popularity in Germany and so many users asking for a German version, we knew it was the perfect time to bring the adventure to you.

Starting today, you can explore the charming town of Valleby and solve mysteries in your own language. Whether you prefer to play alone or team up with a friend in co-op mode, get ready to put your detective skills to the test and join Jerry and Maya on their most exciting cases yet!

====



LasseMajas Detektivbüro jetzt auf Deutsch!

Großartige Neuigkeiten, Detektivinnen und Detektive! Wir freuen uns riesig, euch mitzuteilen, dass LasseMajas Detektivbüro jetzt vollständig auf Deutsch lokalisiert verfügbar ist.

Unser Spiel, das auf der beliebten Buchreihe basiert, war in Schweden und den übrigen nordischen Ländern ein großer Erfolg. Da die Bücher nun auch in Deutschland immense Beliebtheit genießen und so viele von euch nach einer deutschsprachigen Version gefragt haben, wussten wir, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, euch dieses Abenteuer zu bringen.

Ab heute könnt ihr die charmante Stadt Valleby erkunden und Mysterien in eurer eigenen Sprache lösen. Egal, ob ihr lieber allein spielt oder euch im Koop-Modus mit einem Freund zusammenschließt – macht euch bereit, eure Detektivfähigkeiten unter Beweis zu stellen und zusammen mit Lasse und Maja ihre spannendsten Fälle zu lösen!