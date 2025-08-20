 Skip to content
20 August 2025 Build 19667544 Edited 20 August 2025 – 12:09:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

1.提高魂石和装备的毒伤加成词条上限

2.降低天琊炼狱枪（黎暮芸专属）增伤触发的条件

3.提高黎暮芸巾帼羁绊的增伤数值

4.提高呼延啸昭魔气斩技能的伤害，并进少其CD

5.提高炎舞摄魄技能的伤害

6.提高唐风寒锋骤刺技能的伤害

7.解决多个角色穿相同套装时，套装附带的技能会共享CD的BUG

Changed files in this update

Depot 2838941
