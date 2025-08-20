1.提高魂石和装备的毒伤加成词条上限
2.降低天琊炼狱枪（黎暮芸专属）增伤触发的条件
3.提高黎暮芸巾帼羁绊的增伤数值
4.提高呼延啸昭魔气斩技能的伤害，并进少其CD
5.提高炎舞摄魄技能的伤害
6.提高唐风寒锋骤刺技能的伤害
7.解决多个角色穿相同套装时，套装附带的技能会共享CD的BUG
Changed files in this update