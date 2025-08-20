〇システム
アクションフェーズUIの調整
雪: 購入フェーズなしと表示
疾風の下駄等: 発動カードとして表示
〇通常カード
賽銭箱 出目 135 -> 1356
〇キャラクター
紅美鈴 自身より後ろの手番のプレイヤーに手薄な門を与えるように
渾身の一撃 最大霊力6になる -> 対戦相手のコイン-4
多々良小傘 からかさお化け コイン-4 -> 3 最大霊力-4 -> 3
十六夜咲夜 パーフェクトスクウェア
アクションフェーズ終了 -> 同名カードは１ターンに１枚までしか発動できない に変更
〇サプライカード
河童補給部隊 金額4 -> 3
ミラクルフルーツ 必要霊力6 -> 7
生命の豊穣 金額10 -> 11
〇サプライ調整
瀬戸際の攻防戦 勝手に天下の回り物 -> 小さな小槌
生命の豊穣 -> 救急箱
賢者の石 -> ヴワル魔法図書館
霊力の標本瓶 -> 魔法使いの基礎勉強
三毛猫に小判 -> お金好きの妖精
命を燃やせ 命を焚く松明 環境カードではなく購入時して霊力を増やすカードに変更
はじける赤蛙 -> メイドナイフ
人魂灯 -> 陰陽玉
灼熱地獄 カワウソの霊 -> オオカミの霊
2025/08/20 アップデート
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update