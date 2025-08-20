〇システム

アクションフェーズUIの調整

雪: 購入フェーズなしと表示

疾風の下駄等: 発動カードとして表示



〇通常カード

賽銭箱 出目 135 -> 1356



〇キャラクター

紅美鈴 自身より後ろの手番のプレイヤーに手薄な門を与えるように

渾身の一撃 最大霊力6になる -> 対戦相手のコイン-4

多々良小傘 からかさお化け コイン-4 -> 3 最大霊力-4 -> 3

十六夜咲夜 パーフェクトスクウェア

アクションフェーズ終了 -> 同名カードは１ターンに１枚までしか発動できない に変更



〇サプライカード

河童補給部隊 金額4 -> 3

ミラクルフルーツ 必要霊力6 -> 7

生命の豊穣 金額10 -> 11



〇サプライ調整

瀬戸際の攻防戦 勝手に天下の回り物 -> 小さな小槌

生命の豊穣 -> 救急箱

賢者の石 -> ヴワル魔法図書館

霊力の標本瓶 -> 魔法使いの基礎勉強

三毛猫に小判 -> お金好きの妖精



命を燃やせ 命を焚く松明 環境カードではなく購入時して霊力を増やすカードに変更

はじける赤蛙 -> メイドナイフ

人魂灯 -> 陰陽玉



灼熱地獄 カワウソの霊 -> オオカミの霊