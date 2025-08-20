 Skip to content
20 August 2025 Build 19665396 Edited 20 August 2025 – 08:09:16 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Bug Fixes

Digital Signature Improvements

  • Enhanced digital signature application to DLL files - Ensured our digital signatures are properly applied to all corresponding DLL files to prevent false positives from certain antivirus software

Stability Improvements

  • Fixed minor crashes - Addressed several small stability issues

Thank you for your continued feedback and support!

If you encounter any issues with this update, please report them through Steam's feedback system or our community forums.

Changed files in this update

