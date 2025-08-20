Bug Fixes
Digital Signature Improvements
Enhanced digital signature application to DLL files - Ensured our digital signatures are properly applied to all corresponding DLL files to prevent false positives from certain antivirus software
Stability Improvements
Fixed minor crashes - Addressed several small stability issues
Thank you for your continued feedback and support!
If you encounter any issues with this update, please report them through Steam's feedback system or our community forums.
Changed files in this update