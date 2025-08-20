版本V1.0.9T

1、实装美人组全部转职技能。

2、实装千古刘芳组全部转职技能

3、实装神鬼志异组全部转职技能。

转职模块算是全部做完了。剩余一个重新转职的内容后面会做到其他模块。

4、玩家工具箱新增功能-修复圣兽数据，让之前参与圣兽测试的玩家从500阶/1%获得250阶/1%特殊属性的属性.

5、修复自动存档不会循环存档的bug

6、修复当玩家用CE加速超过3600倍时，因为一秒触发一次自动存档，导致自动存档被全覆盖全部无法存档的bug。

转职技能调整：

7、花木兰转职技能增强，最大队友减伤30%提高到60%

8、红拂女的转职技能强化为3回合增强，并且改为在三技能触发之后触发，可触发双倍增伤消耗。红拂女转职技能二最低命中率从50%=>65%

9、修复西施二技能描述为50%攻击力实际为100%攻击力护盾的问题（现在直接变成100%攻击的护盾了，转职技能从100%护盾变成200%护盾）

10、张良的转职效果为每层流血+20%伤害

11、岳飞的转职技能，承受的单次攻击伤害不会超过70%最大生命值降低为60%

12、强化云霄的转职技能，现在云霄增加闪避效果提升到3回合，云霄享受双倍闪避提升效果。 降低的命中从5%提高到10%

13、巨灵神转职技能承担伤害从降低80%提高到90%

