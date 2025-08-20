 Skip to content
20 August 2025 Build 19662785
Update notes via Steam Community

v0.9.8.0 ( August 20 - 2025 )

  • First bunch of ranged skills for archer, arbalist and rifleman

  • Fixed some perk usages

  • Fixed some ranged units behaviour

  • Raft menu sub categories are more visible

