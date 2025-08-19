Spiel wurde wieder angepasst wie vor dem Crash.
-Morph Showdown Speed erhöht
-Morph Main Game Speed angepasst
-Verschiedene Sounds/Music angepasst
-Map- Generator angepasst
-Achievements angepasst
Playtest wird bis 23.08.2025 aktiv getestet.
An die Tester: Bitte gebt euer Feedback, Bugs, Wünsche noch im Discord ab
Update After Crash-Playtest bis 23.08.2025
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update