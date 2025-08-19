 Skip to content
19 August 2025 Build 19659728 Edited 19 August 2025 – 21:09:15 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Spiel wurde wieder angepasst wie vor dem Crash.

-Morph Showdown Speed erhöht
-Morph Main Game Speed angepasst
-Verschiedene Sounds/Music angepasst
-Map- Generator angepasst
-Achievements angepasst

Playtest wird bis 23.08.2025 aktiv getestet.
An die Tester: Bitte gebt euer Feedback, Bugs, Wünsche noch im Discord ab

