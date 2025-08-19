如你前置所有成就已获得，但无法获得最后一个成就，更新后进入游戏可直接获得最后一个成就
更新项：
修复偶现的最后一个成就无法获得的问题
支持机器朗读，按V键可开启
支持云存档
提高游戏稳定性
修复其他程序和文本上的错误
