19 August 2025 Build 19655537 Edited 19 August 2025 – 17:39:32 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

如你前置所有成就已获得，但无法获得最后一个成就，更新后进入游戏可直接获得最后一个成就

更新项：

  • 修复偶现的最后一个成就无法获得的问题

  • 支持机器朗读，按V键可开启

  • 支持云存档

  • 提高游戏稳定性

  • 修复其他程序和文本上的错误

