1.将薇薇安的对话触发DLC剧情改为选项触发
(1).考虑到游戏性问题，现在将秋蔷薇公园的薇薇安给予邀请函剧情，从直接对话触发改为选项触发。
2.技能【芭丝特斯的乐章】的解除状态新增DLC1专属状态
(2).现在技能【芭丝特斯的乐章】可以解除以下状态：
\[尸血硬化皮肤]
\[*光环*指挥者]
\[*光环*指引方向]
\[保护主人]
\[*光环*粗暴指挥]
\[再解放·朗基努斯]
\[血狱哀歌]
\[拥抱灭亡]
\[*光环*结界·常暗]
\[奔涌而出的黑暗]
\[堕入黄泉]
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
(1).考虑到游戏性问题，现在将秋蔷薇公园的薇薇安给予邀请函剧情，从直接对话触发改为选项触发。
(2).现在技能【芭丝特斯的乐章】可以解除以下状态：
\[尸血硬化皮肤]
\[*光环*指挥者]
\[*光环*指引方向]
\[保护主人]
\[*光环*粗暴指挥]
\[再解放·朗基努斯]
\[血狱哀歌]
\[拥抱灭亡]
\[*光环*结界·常暗]
\[奔涌而出的黑暗]
\[堕入黄泉]
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update