1.将薇薇安的对话触发DLC剧情改为选项触发

(1).考虑到游戏性问题，现在将秋蔷薇公园的薇薇安给予邀请函剧情，从直接对话触发改为选项触发。

2.技能【芭丝特斯的乐章】的解除状态新增DLC1专属状态

(2).现在技能【芭丝特斯的乐章】可以解除以下状态：

\[尸血硬化皮肤]

\[*光环*指挥者]

\[*光环*指引方向]

\[保护主人]

\[*光环*粗暴指挥]

\[再解放·朗基努斯]

\[血狱哀歌]

\[拥抱灭亡]

\[*光环*结界·常暗]

\[奔涌而出的黑暗]

\[堕入黄泉]

3.修复了一些时候睡眠技能无法重置敌人行动条的bug