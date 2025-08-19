 Skip to content
19 August 2025 Build 19653113
Update notes via Steam Community
增加：增加更多分辨率设置选项

调整：部分不合适的文案
调整：【阿刻戎】冻梨汁血量恢复系数
调整：调整一些UI显示问题
调整：更换海拉模型

修复：【藏龙】舞厅永劫者位置错误的问题
修复：初始神造机械不跟随的问题
修复：初始教程返回主菜单报错的问题
修复：【藏龙】快递员喝酒卡死的问题
修复：【代达罗斯】德拉金旅店未正确扣除硬币的问题
修复：【阿刻戎】行尸第一幕哈维对话循环bug
修复：仓库界面使用角色选项菜单白图问题
修复：永劫者角色技能数量显示错误问题
修复：遭遇战UI报错问题
修正：天煞孤星戒指会将治疗转移给敌人的问题
修正：等级提高后部分商店不出售商品的问题
修正：陈设没有技能充能时仍能进行交互的问题

