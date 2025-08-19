增加：增加更多分辨率设置选项
调整：部分不合适的文案
调整：【阿刻戎】冻梨汁血量恢复系数
调整：调整一些UI显示问题
调整：更换海拉模型
修复：【藏龙】舞厅永劫者位置错误的问题
修复：初始神造机械不跟随的问题
修复：初始教程返回主菜单报错的问题
修复：【藏龙】快递员喝酒卡死的问题
修复：【代达罗斯】德拉金旅店未正确扣除硬币的问题
修复：【阿刻戎】行尸第一幕哈维对话循环bug
修复：仓库界面使用角色选项菜单白图问题
修复：永劫者角色技能数量显示错误问题
修复：遭遇战UI报错问题
修正：天煞孤星戒指会将治疗转移给敌人的问题
修正：等级提高后部分商店不出售商品的问题
修正：陈设没有技能充能时仍能进行交互的问题
【0.0.18版本】【8月19日】更新日志
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update