BUFF HEROES UPDATE (21 features)
A huge new upgrade path for strengthening your champions when used in Battle
* Added new upgrade 'War-Champion Grease' (500 gold) (+5% strength to heroes in battle)
* Added new upgrade 'Basic War-Champion Armour' (1k gold) (+10%)
* Added new upgrade 'Basic Training Camp' (2k gold) (+20%)
* Added new upgrade 'Sturdy War-Champion Armour' (4k gold) (+30%)
* Added new upgrade 'Training Camp' (5k gold) (+40%)
* Added new upgrade 'Well-Crafted War-Champ Armour' (6k gold) (+50%)
* Added new upgrade 'Basic Blade Training' (10k gold) (+60%)
* Added new upgrade 'Journeyman Blade Training' (15k gold) (+75%)
* Added new upgrade 'Advanced Blade Training' (20k gold) (+100%)
* Added new upgrade 'Master of Blade Training' (25k gold) (+125%)
* Added new upgrade 'Battle Magic Buff' (35k gold) (+150%)
* Added new upgrade 'Dark Battle Magic Buff' (40k gold) (+200%)
* Added new upgrade 'Obsidian Armour' (50k gold) (+250%)
* Added new upgrade 'Primeforged Obsidian Armour' (60k gold) (+300%)
* Added new upgrade 'Ultimate Training' (75k gold) (+400%)
* Added new upgrade 'Dark-Magic Infused Obsidian Armour' (90k gold) (+500%)
* Added new upgrade 'Power Potions' (100k gold) (+600%)
* Added new upgrade 'Advanced Power Potions' (120k gold) (+700%)
* Added new upgrade 'Ultimate Power Potions' (140k gold) (+800%)
* Added new upgrade 'Godly Training' (250k gold) (+1000%)
* Added new upgrade 'Universal Power Training' (500k gold) (+2500%)
Some buffed champions
BUGFIXES (15 bug fixes)
* Fixed income report not showing how much auto recruitment costs
* Fixed gamees master text bug when firing game master
* Fixed 2 issues with Maraxus god champion face graphic
* Fixed Dumble staff text bug (credit Mini Paceed)
* Fixed totem text bug (credit Ratemal_)
* Fixed Golok's cooking text bug (credit Brandon)
* Fixed biography library description missing (credit Ratemal_)
* Fixed frozen time dialogue text bug (credit Mini Paceed)
* Fixed missing gold indicator on militia upgrades screen (Credit Mini Paceed)
* Fixed obsidian harness displaying incorrect buff (Credit Mini Paceed)
* Fixed Blackmarket wizard tower text bug (credit Mini Paceed)
* Fixed text bug with helmet designer (credit Papijakey)
* Fixed man shouting at chelob when chelob doesn't live in the Blackmarket anymore (Credit Mini Paceed)
* Fixed blackmarket king trying to avoid fighting you text bug (credit Mini Paceed)
* Fixed a series of text bugs with destroying lands beyond fight pits (credit Mini Paceed)
EVERYTHING ELSE (4 features)
* Reworked the text too small info to be clearer on main menu
* Reworked intro text for Caverns and Cave trolls (Credit Mini Paceed)
* Added new event for man screaming about chelobs prize being won
* Added indicator of total knights when descending the big red canyon
As always, thank you for reading and for keeping supporting this chaotic little game!
Big love
Huw <3
Ps. Our discord is getting more lively than ever, come and talk Warsim with us! - https://discord.gg/YyFAkry98w
And as always thank you to those who have been supporting us by buying the Dev-made Collector's Editions on Warsimstore.com
Thank you all very much!
Huw <3
