- 修复bug：量子徒 升级时的属性变化错误
- 修复某个英雄缺少动画的bug
- 修复bug：机械体 属性计算bug
- 修复bug：全息机器人 站立不动时不增加金币
- 修复bug：超频者 移速对近战伤害的加成计算
- 优化护甲为负数的伤害计算
- 修复bug：超频者的护甲计算
- 优化：熵灵回血时对敌人伤害的逻辑及表现
- 血条刷新频率增加
- 修复bug：升级所需经验 属性无效的问题
- 修复bug：持有1级道具的伤害加成无效
- 修复bug：至高者特性问题
- 修复bug：可装备最低武器等级 无效
大量优化
