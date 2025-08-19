 Skip to content
19 August 2025 Build 19652164 Edited 19 August 2025 – 10:06:26 UTC by Wendy Share
  1. 修复bug：量子徒 升级时的属性变化错误
  2. 修复某个英雄缺少动画的bug
  3. 修复bug：机械体 属性计算bug
  4. 修复bug：全息机器人 站立不动时不增加金币
  5. 修复bug：超频者 移速对近战伤害的加成计算
  6. 优化护甲为负数的伤害计算
  7. 修复bug：超频者的护甲计算
  8. 优化：熵灵回血时对敌人伤害的逻辑及表现
  9. 血条刷新频率增加
  10. 修复bug：升级所需经验 属性无效的问题
  11. 修复bug：持有1级道具的伤害加成无效
  12. 修复bug：至高者特性问题
  13. 修复bug：可装备最低武器等级 无效

