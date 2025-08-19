 Skip to content
19 August 2025 Build 19648927 Edited 19 August 2025 – 05:06:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

🔊 Patch Notes – Audio & Sounds Update

🎧 Sound Improvements

  • Sorted and cleaned up project audio assets for better organization.

🗣️ New Sound Implementations

  • Added sounds for:

    • Spiders

    • Ravager

    • Amrak

    • Hope

Changed files in this update

Windows Depot 2727041
  • Loading history…
macOS Depot 2727042
  • Loading history…
