 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Open Beta Battlefield™ 2042 Battlefield™ 1 PEAK Battlefield™ 6 Marvel Rivals
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
18 August 2025 Build 19641430 Edited 18 August 2025 – 16:09:16 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新增：
丹尘坊增加补供丹药行动；
增加战斗场景机制：水域；
增加水域关键字显示；
增加临时战斗数值机制；
增加护盾机制；
增加状态栏可以查看护盾情况；
增加护盾关键字显示；
增加功法类型：墨系；
增加战斗人物死亡触发机制；
增加通用召唤物机制；
增加炁界：永夜墨海；
增加功法：腕鞭,墨枪,墨箭,墨守,墨守成规,含墨射影,墨蚀天地,墨甲覆体,幻形分身,墨爆,千腕墨鞭,永夜墨海，保湿，八腕连打,腕刺,吸盘固守,千腕鞭笞,涡流步,硬骨强化,血沸,裂甲腕枪,暴风连打,海渊震击,八荒绞阵,腕刃旋舞；
增加战斗状态：保湿；
增加心法：墨渊内丹，千腕内丹；
增加妖物种族：蛸妖和子种族：墨咒蛸，千腕蛸；
增加海中巨兽成就解锁蛸妖；
调整：
调整丹药将不再占用储物格子；
调整泼墨成渊，墨咒为墨系功法；
调整神通：永夜墨海为墨咒蛸修为成长功法；
修复：
修复头像配件有时颜色不正确问题；
修复祛阴丹没有基础丹方问题；
修复墨系功法显示错误问题；
修复墨渊内丹可以在任何时候触发效果问题；
修复战斗中无法进行召唤问题；
修复补供丹药产生的报错问题；

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3417181
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link