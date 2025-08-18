新增：海拉墓地召唤功能，可以在旅舍找海拉把传承墓地里埋葬的角色招募出来啦！

新增：杂物十元兽啵啵。

领取方式：第一个轮回的档，在完成藏龙第一幕后可以获取。其他旧档，如果传承分数超过1000，可以在旅舍和神造机械聊天领取。



调整：降低使用道具的充能消耗

调整：岩羊驿站、烟斗小路地图

调整：酩酊矮人格里夫剧情触发



优化：优化AI演算时长问题

优化：战斗结算界面，增加掉落物的鼠标浮窗信息显示

优化：增加交互选项不可选提示信息

优化：战斗中ESC取消当前选中技能



修正：终末战斗没有恢复道具充能的问题

修正：部分剧情装备的模型和属性

修正：蓝色品质武器的模型和动作

修正：两个装备的错误配置



修复：盾牌类副手装备问题

修复：部分UI界面导致的错误问题

修复：开局键盘移动无视海拉限制的错误问题