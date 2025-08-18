版本1.0.8

更新内容：

1、新增地图圣兽系统

现在在【地图】-【圣兽】界面可查看地图圣兽。

地图通关10000层之后可解锁地图圣兽

分别为青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟。

可使用不同的材料对圣兽进行强化。（寒铁、神通卷轴、灵晶、神速符、钱币）

圣兽最大可强化阶级为当前地图通关数。

圣兽每强化250阶+1%的特殊属性。分别会增加命中、闪避、暴击、抗暴、速度 属性。(原为500阶+1%特殊属性，现增强为250阶+1%属性)

具体规则可在圣兽界面点击【说明】按钮查看详细

坐骑系统改成圣兽系统。

2、修复了修复器鼎等级较高时，器鼎升级时间可能卡几分钟的问题。​

3、修正了状态指引中 “魅惑” 误写为 “怯懦” 的文字错误，为玩家提供准确的状态信息指引。​

4、装备系统重做​

为了提升玩家的游戏体验，作者结合群内玩家建议对装备系统进行了重做

具体调整如下：​

词条规则调整：装备词条不再是完全随机的。在装备达到 5 词条之前，会从给定的词条池子中随机抽取；当装备拥有五个词条时，其百分比词条将固定下来。​

新增稀有词条​

加入稀有属性 “百分比速度”，该词条仅鞋子可获得。​

加入稀有属性 “百分比吸血”，该词条仅戒指可获得。​

此前，有不少玩家对装备战力词条存在疑惑，明明百分比属性更高，战力却更低。

这是因为攻击、防御、命中、穿透这四个词条属于低级词条，它们增加的战力非常有限。

例如：

当您的英灵已经有 10W% 的攻击力加成时，再增加一个 10% 的攻击力加成，战力仅能提升万分之一。

而像增伤 2% 这样的词条，其对战力的提升是实打实的 2%，效果远远超过攻击词条。​

考虑到本游戏主打的是轻量数值爽游，我们不希望玩家在词条对比上花费过多精力。

因此，本次对装备百分比词条模块进行了重做，现在装备词条已固定，希望能为大家带来更轻松愉快的游戏体验。

现在，玩家仅需在前期对比装备词条择优录取，后期可以完全交给自动换装。不必在后期还在调整装备词条了。

Tips：部分老玩家可能会因为老装备词条效果太好，提供的战力极高，而换不下来。属于绝品装备了。愿意保留老版装备与否全凭玩家自己选择。

5、修复解锁商店购买上限为999W个后，购买部分高价值道具999W个时，可能会越买钱越多的bug。

6、修复图鉴经验溢出，在UI界面上会显示为负数得Bug

7、修复Lv10套娃宝箱显示有概率获得下一级套娃宝箱的问题（套娃宝箱目前只能开到Lv10。等装备合成到达Lv20后会开启Lv15的套娃宝箱。目的是为了让玩家有一点后期合成动力）

8、敌人成长降低，从每500关+1%命中、闪避、暴击、抗暴，调整为1000关+1%命中、闪避、暴击、抗暴

9、修复战力在”载“级别时升级圣兽会不显示战力增加的bug

10、实装了梁山组的全部转职技能

11、修复在御灵师经验超过11亿级别时，记录御灵师经验值的数据结果float在运算时会有时忽略玩家打怪掉落的+1/+2/+3经验值，导致打怪经验值增加量比预期少的bug。

12、修复器鼎升级时，因为使用系统计时器，当升级耗时超过100W秒时，脱离精度，会卡住器鼎升级，显示时间为00：00：00的bug。

13、现在按住LeftCtrl键点击御灵师升级，可以一次升到整十级了（即选择突破属性的整十级）。

14、圣兽强化时新增【停止强化】按钮。点击全部强化后会出现。（切换掉圣兽面板也会停止强化。）

15、修复圣兽一万关之前可以解锁的bug。

16、重做了哪吒和夜叉的技能

现在哪吒的基础技能由：敌人已有的负面状态+1层,击杀则+2层 =>敌人全部负面状态+1层，击杀+2层（哪吒算变强了，不需要敌人已有负面才能叠加，而是直接全部+1/+2负面）

夜叉的基础技能由：自身已有的负面施加给敌人=>改为 普攻施加2层全部负面状态，技能施加4层全部负面状态

取消了已有的相关判定，取消后大幅节省性能。玩家不至于在后期因为负面过多，判定的时候卡死了。

Tips：本次更新正式版和测试版同步更新，玩家不需切换版本。

如果大家还有其他的建议或功能需求或Bug反馈，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：173962599

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。