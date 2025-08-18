各位道友，你们好！

感谢各位对《宗门志》的支持和反馈，我们吸收大家建议后进行了本次更新。

修复：

修复了战技【三清剑法】的技能类型和伤害数值为空的问题；

修复了设置中镜头移动速度调整后变化不明显的问题；

修复了在特殊情况下使用传送符后，队伍会在落点抽搐的问题；

修复了点击非本宗门队伍也会弹出添加队伍装备引导的问题；

修复了【外事】-【悬赏】中，追踪任务无法正常定位的问题；

修复了【外交】-【宗门关系】-【结为仙盟】选项中气运变化无效的问题；

修复了特质“明心见性”效果与描述不一致的问题；

修复了灵峰建筑“道场”无法升级但会显示可升级状态的问题；

修复了【管理】-【州郡】界面中，定位功能无法正常跳转的问题；

修复了服用灵根类丹药时，灵根显示刷新不及时的问题；

优化：

增加了炼阵房、炼符房、衍功阁缺少主事时的事务提醒；

优化了队伍使用传送符时的地图表现 在之前的版本中，传送UI在高低落差的山地中会有重叠的情况；

优化了城市策略中文本颜色饱和度过高的问题；

优化了部分界面文本颜色模糊不清的问题；

针对近期各位道友遇到的一些闪退，崩溃，游戏进不去等问题，有以下可能的解决方案，请大家可以先自查一下。另外，一些修改器的使用也有可能导致卡死，还请道友注意一下。如果仍然无法解决可以进 bug 反馈群 1048937185 与我们交流。

⚡云存档无法同步，游戏进不去解决方案

这个可能是Steam的云存档服务器波动引起的，可以尝试开启/关闭加速器。或可能进入游戏了。







⚡闪退解决方案

方法一：确保游戏安装盘和虚拟内存盘在同一个盘符下。比如游戏是安装在C盘的，并且虚拟内存盘也是C盘。

方法二：官方网站更新显卡驱动到最新，然后检查虚拟内存设置

如下图操作，右键点击“此电脑” → 选择“属性”，点击左侧“高级系统设置”

在“系统属性”窗口中，点击“高级”标签页，点击“性能”区域的【设置】按钮

在“性能选项”窗口中，点击“高级”标签页，找到“虚拟内存”区域，点击【更改】

取消“自动管理所有驱动器的分页文件大小”的勾选，确保没有设置为“无分页文件”，选择你想设置的驱动器（选择一个大一点的磁盘），点击“设置”，然后“确定”，重启电脑以使设置生效。





⚡掉帧解决方案

方法一：升级显卡驱动到最新版本

方法二：如果有双显卡，需要确保切换到独立显卡







⚡崩溃解决方案

如果是游戏一启动就崩溃，或者是启动后几分钟就崩溃的问题，有以下可能的解决方案。

右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，如下图找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】





⚡游戏无法启动

在Steam客户端中，点击左上角的【Steam】，在下拉菜单中选中【设置】

如下图显示位置找到【下载】标签，关闭【启用着色器预缓存】





⚡游戏卡在读档页面

方法一：先建立一次新游戏，进到游戏后再读之前的存档。

方法二：右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】



如果大家有任何问题和反馈，都可以在QQ频道搜索【宗门志】，在对应版块中发帖告诉我们，我们会每天查看整理，再次拜谢。



道友可以在下方公告查看我们的八月更新与后续计划：

