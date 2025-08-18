Update Announcement:
1. Added a new weekly quest
2. Optimized some newbie main quests
3. Optimized some newbie guides
4. Optimized some UI interfaces
5. Optimized some hero images
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update