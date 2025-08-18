 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Open Beta Marvel Rivals PEAK Battlefield™ 6 THE FINALS Cyberpunk 2077
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
18 August 2025 Build 19633598 Edited 18 August 2025 – 03:09:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Update Announcement:

1. Added a new weekly quest

2. Optimized some newbie main quests

3. Optimized some newbie guides

4. Optimized some UI interfaces

5. Optimized some hero images

Changed files in this update

Depot 3473161
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link