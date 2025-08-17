新增：设置菜单界面里可以设置游戏窗口化，游戏分辨率的功能
新增：主界面设置按钮
新增：商店技能书配置
新增：阿刻戎剧本增加开场投放及教学楼楼顶投放
完善：终末敌人装备，每个首领新增两个小弟
完善：终末敌人装备，每个首领新增两个小弟
修复：擂台战斗经验结算异常导致后续无法升级的问题
修复：水房地图上有人的问题
修复：渔夫厝库库吃饭的问题
修复：阿贵给钱卡死的问题
修复：杜万卡死的问题
修复：魔力水晶交互卡死
修复：英格丽德交互卡死
修复：代达罗斯无限弹琴的问题
修复：阿刻戎第三幕安全屋报错卡死问题
修复：阿刻戎第一幕多个交互的退出按键消失的问题
修复：部分属性词条文本错误问题
修正：部分属性词条文本错误问题
修复：擂台战斗经验结算异常导致后续无法升级的问题
修复：部分UI导致的各种bug
【0.0.13版本】【8月17日】更新日志
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update