本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

版本1.0.8T

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，或属性中没有测试版，重启steam刷新即可。

更新内容：

1、新增地图圣兽系统

现在在【地图】-【圣兽】界面可查看地图圣兽。

地图通关10000层之后可解锁地图圣兽

分别为青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟。

可使用不同的材料对圣兽进行强化。（寒铁、神通卷轴、灵晶、神速符、钱币）

圣兽最大可强化阶级为当前地图通关数。

圣兽每强化500阶+1%的特殊属性。分别会增加命中、闪避、暴击、抗暴、速度 属性。与敌人成长速度一致

具体规则可在圣兽界面点击【说明】按钮查看详细

坐骑系统改成圣兽系统。

2、修复了修复器鼎等级较高时，器鼎升级时间可能卡几分钟的问题。​

3、修正了状态指引中 “魅惑” 误写为 “怯懦” 的文字错误，为玩家提供准确的状态信息指引。​

4、装备系统重做​

为了提升玩家的游戏体验，作者结合群内玩家建议对装备系统进行了重做，具体调整如下：​

词条规则调整：装备词条不再是完全随机的。在装备达到 5 词条之前，会从给定的词条池子中随机抽取；当装备拥有五个词条时，其百分比词条将固定下来。​

新增稀有词条​

加入稀有属性 “百分比速度”，该词条仅鞋子可获得。​

加入稀有属性 “百分比吸血”，该词条仅戒指可获得。​

此前，有不少玩家对装备战力词条存在疑惑，明明百分比属性更高，战力却更低。

这是因为攻击、防御、命中、穿透这四个词条属于低级词条，它们增加的战力非常有限。

例如：

当您的英灵已经有 10W% 的攻击力加成时，再增加一个 10% 的攻击力加成，战力仅能提升万分之一。

而像增伤 2% 这样的词条，其对战力的提升是实打实的 2%，效果远远超过攻击词条。​

考虑到本游戏主打的是轻量数值爽游，我们不希望玩家在词条对比上花费过多精力。

因此，本次对装备百分比词条模块进行了重做，现在装备词条已固定，希望能为大家带来更轻松愉快的游戏体验。

现在，玩家仅需在前期对比装备词条择优录取，后期可以完全交给自动换装。不必在后期还在调整装备词条了。

5、修复解锁商店购买上线为999W个后，购买部分高价值道具999W个时，可能会越买钱越多的bug。

