v1.0.5 版本更新新增若干暗金装备，更新内容如下：



\[BUG]修复

1.修复灵巧腰带词条显示错误的bug(新装备生效)

2.修复暗影之刃特效的描述错误

3.修复爆炸剑气的说明错误、

4.特效不可见的设置也作用于魔法炮

5.萃取调整为100%成功，消耗提高至50 6.修复图腾法杖特效无效的BUG



\[新增]

1.新增三种分辨率

2.新增折磨难度概率掉落太古暗金(满属性)

3.新增4个暗金手套