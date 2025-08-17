v1.0.5 版本更新新增若干暗金装备，更新内容如下：
\[BUG]修复
1.修复灵巧腰带词条显示错误的bug(新装备生效)
2.修复暗影之刃特效的描述错误
3.修复爆炸剑气的说明错误、
4.特效不可见的设置也作用于魔法炮
5.萃取调整为100%成功，消耗提高至50 6.修复图腾法杖特效无效的BUG
\[新增]
1.新增三种分辨率
2.新增折磨难度概率掉落太古暗金(满属性)
3.新增4个暗金手套
