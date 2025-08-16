 Skip to content
16 August 2025 Build 19623842 Edited 16 August 2025 – 17:09:20 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
パフォーマンスモードの追加をしました。
タイトル画面→環境設定→画面設定→[Performance mode]ONに設定します。
結果振り向いた時の処理は軽減されてると思います。
注意：ゲームプレイ中は設定できません。

〇他にアプリ全体の軽減対策として考えられる案を提示させていただきます。

PCのスペックを上げる。
無駄なアプリを終了させる。
画面解像度を下げる。
30FrameにしてVsyncをOFFにする。

------------------------------
「30FrameにしてVsyncをOFFにする」とどうなるか
この2つの設定を同時にすると、ゲームの動きや負荷が下のように変わります：
■ フレームレートを30FPSに固定すると…
動きは60FPSよりカクカクになる。（滑らかさが減る）
その代わり処理が軽くなるので、低スペックPCやの機種で安定しやすい。
■ VSyncをOFFにすると…
画面の同期をしなくなるので、入力遅延が少し減る。（操作が軽く感じることがある）
その代わり、画面の上と下でズレが出てティアリング（画面が裂けたみたいになる現象）が起こることがある。
つまりこの2つを同時にすると…
30FPS固定は動きはカクつくが、負荷は下がる。
VSync OFFは入力遅延が減る可能性 / ティアリングが出る。
両方同時は処理はかなり軽くなるが、滑らかさは下がり、画面が割れて見えることもある。
------------------------------

