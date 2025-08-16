修复：治疗道具会被闪避的问题。

修复：大量UI显示和操作异常的问题。

修复：部分关卡胜利后不能正确结束战斗的问题。

修复：剧本世界难度没有提升的问题

修复：渔夫厝无限吃饭

修复：破屋贪吃卡死

修复：魔杖商人无限交互

修复：茶社没有敌人

修复：传送门营地卡死

修复：螺壳银行支票提交

修复：提交道具报错问题

修复：通关剧本回到旅舍没有恢复血量问题

修复：选择剧本等级难度不生效问题

尝试修复：杜万留下卡死



调整：藏龙剧本第三关擂台战斗，改为非致命战斗。

调整：部分悬窗提示的文本

调整：提高越级剧本的难度

调整：传承点数达到300解锁后续剧本

调整：地城教堂地图

完善：角色裸模显示问题

完善：补充一些UI显示信息