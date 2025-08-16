星钻商城增加了可以被所有人学习的嘲讽技能书

修改了一部分描述bug，完善了简易说明的部分细节。

战斗中增加了下列效果：（不同效果在战斗中会有图标在角色头像前显示）

场上有两名枪术师的时候，全体队员物攻、魔攻增加10%

场上有两名魔法师的时候，全体队员魔法攻击力增加15%

场上有两名刀术师的时候，全体队员敏捷增加15%

场上有两名贤者的时候，全体队员物防、魔防增加10%

场上有两名弓术师的时候，全体队员物理命中增加40%

场上同时男刀、男枪、男弓的时候，全体队员物攻增加15%

场上同时女刀、女枪、女弓的时候，全体队员魔攻增加15%

场上同时魔法师、贤者存在的时候，全体队员魔法消耗降低10%

场上两名魔法师与两名贤者存在的时候，全体队员魔法消耗降低25%

场上主角在场的时候，全体队员获得1的魔法闪避与物理闪避

场上露娜在场的时候，全体队员的所有元素系抗性提升2%

场上全是男角色的时候，全体队员的物理、火雷、土抗性提升2%

场上全是女角色的时候，全体队员的水冰、风、能量抗性提升2%

场上职业种类是4种的时候，全体队员获得增伤提升5%