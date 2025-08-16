【提示】
切记不要把角色埋墓地，我们忘记实装把他们挖出来的功能了！
【修复】
1.整体降低战斗难度。
2.降低人物角色阻挡对远程伤害的削减
3.角色增加ZOC（移动经过其他角色身旁时消耗的移动力增加）
4.降低部分前期传承的价格
5.修复渔夫厝一直获得护国菜bug
6.修复仓库道具使用界面往下拖动问题
【调整】
1.关闭进入游戏自动弹出公告，改为显示新公告提示
