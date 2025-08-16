【提示】

切记不要把角色埋墓地，我们忘记实装把他们挖出来的功能了！

【修复】

1.整体降低战斗难度。

2.降低人物角色阻挡对远程伤害的削减

3.角色增加ZOC（移动经过其他角色身旁时消耗的移动力增加）

4.降低部分前期传承的价格

5.修复渔夫厝一直获得护国菜bug

6.修复仓库道具使用界面往下拖动问题

【调整】

1.关闭进入游戏自动弹出公告，改为显示新公告提示