New Filter Indexes Added : 622 - to - 720 . ALMOST 100 MORE FILTERS .
Internal notes from the source code give give you a very rough idea of new filters :
, "WRAPINC RGBA -- ALL ADD" //: $_WI_1_$ F_PHOSIMP_622 ://
, "WRAPINC RGBA -- ALL SUB" //: $_WI_2_$ F_PHOSIMP_623 ://
, "WRAPINC - EveAdd OddSub" //: $_WI_3_$ F_PHOSIMP_624 ://
, "WRAPINC - EveSub OddAdd" //: $_WI_4_$ F_PHOSIMP_625 ://
, "PUP.MIRROR -- HORIZONTAL" //:$_CM1_$ F_PHOSIMP_626 ://
, "PUP.MIRROR ---- VERTICAL" //:$_CM2_$ F_PHOSIMP_627 ://
, "PUP.MIRROR - HORIZ - EVE" //:$_CM3_$ F_PHOSIMP_628 ://
, "PUP.MIRROR - HORIZ - ODD" //:$_CM4_$ F_PHOSIMP_629 ://
, "PUP.MIRROR - VERTI - EVE" //:$_CM5_$ F_PHOSIMP_630 ://
, "PUP.MIRROR - VERTI - ODD" //:$_CM6_$ F_PHOSIMP_631 ://
, "PUP.RUBIX - HOR - DOIT" //:$_CR1_$ F_PHOSIMP_632 ://
, "pup.rubix - hor - undo" //:$_CR2_$ F_PHOSIMP_633 ://
, "PUP.RUBIX - VER - DOIT" //:$_CR3_$ F_PHOSIMP_634 ://
, "pup.rubix - ver - undo" //:$_CR4_$ F_PHOSIMP_635 ://
, "PUP.RUBIX - OUT - DOIT" //:$_CR5_$ F_PHOSIMP_636 ://
, "pup.rubix - out - undo" //:$_CR6_$ F_PHOSIMP_637 ://
, "PUP.RUBIX - INN - DOIT" //:$_CR7_$ F_PHOSIMP_638 ://
, "pup.rubix - inn - undo" //:$_CR8_$ F_PHOSIMP_639 ://
, "MIRODIFFER - SQUARE - AVE" //:$_MD1_$ F_PHOSIMP_640 ://
, "MIRODIFFER - SQUARE - ADD" //:$_MD2_$ F_PHOSIMP_641 ://
, "MIRODIFFER - SQUARE - SUB" //:$_MD3_$ F_PHOSIMP_642 ://
, "MIRODIFFER - RING --- AVE" //:$_MD4_$ F_PHOSIMP_643 ://
, "MIRODIFFER - RING --- ADD" //:$_MD5_$ F_PHOSIMP_644 ://
, "MIRODIFFER - RING --- SUB" //:$_MD6_$ F_PHOSIMP_645 ://
, "MIRODIFFER - JAX ---- AVE" //:$_MD7_$ F_PHOSIMP_646 ://
, "MIRODIFFER - JAX ---- ADD" //:$_MD8_$ F_PHOSIMP_647 ://
, "MIRODIFFER - JAX ---- SUB" //:$_MD9_$ F_PHOSIMP_648 ://
, "MIRRORCLAW - SQUARE - AVE" //:$_MC1_$ F_PHOSIMP_649 ://
, "MIRRORCLAW - SQUARE - ADD" //:$_MC2_$ F_PHOSIMP_650 ://
, "MIRRORCLAW - SQUARE - SUB" //:$_MC3_$ F_PHOSIMP_651 ://
, "MIRRORCLAW - RING --- AVE" //:$_MC4_$ F_PHOSIMP_652 ://
, "MIRRORCLAW - RING --- ADD" //:$_MC5_$ F_PHOSIMP_653 ://
, "MIRRORCLAW - RING --- SUB" //:$_MC6_$ F_PHOSIMP_654 ://
, "MIRRORCLAW - JAX ---- AVE" //:$_MC7_$ F_PHOSIMP_655 ://
, "MIRRORCLAW - JAX ---- ADD" //:$_MC8_$ F_PHOSIMP_656 ://
, "MIRRORCLAW - JAX ---- SUB" //:$_MC9_$ F_PHOSIMP_657 ://
, "MIRRORCHIA - KERN . SQR" //:$CHIA1$ F_PHOSIMP_658 ://
, "MIRRORCHIA - KERN . RIN" //:$CHIA2$ F_PHOSIMP_659 ://
, "MIRRORCHIA - KERN . JAX" //:$CHIA3$ F_PHOSIMP_660 ://
, "FLOKO - BLUR by LUM" //:$FK_01$ F_PHOSIMP_661 ://
, "floko - blur BY lum - INV" //:$FK_02$ F_PHOSIMP_662 ://
, "FLOKO - BLUR by RED" //:$FK_03$ F_PHOSIMP_663 ://
, "floko - blur BY red - INV" //:$FK_04$ F_PHOSIMP_664 ://
, "FLOKO - BLUR by GRE" //:$FK_05$ F_PHOSIMP_665 ://
, "floko - blur BY gre - INV" //:$FK_06$ F_PHOSIMP_666 ://
, "FLOKO - BLUR by BLU" //:$FK_07$ F_PHOSIMP_667 ://
, "floko - blur BY blu - INV" //:$FK_08$ F_PHOSIMP_668 ://
, "FLOKO - ADDD by LUM" //:$FK_09$ F_PHOSIMP_669 ://
, "floko - addd BY lum - INV" //:$FK_10$ F_PHOSIMP_670 ://
, "FLOKO - ADDD by RED" //:$FK_11$ F_PHOSIMP_671 ://
, "floko - addd BY red - INV" //:$FK_12$ F_PHOSIMP_672 ://
, "FLOKO - ADDD by GRE" //:$FK_13$ F_PHOSIMP_673 ://
, "floko - addd BY gre - INV" //:$FK_14$ F_PHOSIMP_674 ://
, "FLOKO - ADDD by BLU" //:$FK_15$ F_PHOSIMP_675 ://
, "floko - addd BY blu - INV" //:$FK_16$ F_PHOSIMP_676 ://
, "FLOKO - SUBB by LUM" //:$FK_17$ F_PHOSIMP_677 ://
, "floko - subb BY lum - INV" //:$FK_18$ F_PHOSIMP_678 ://
, "FLOKO - SUBB by RED" //:$FK_19$ F_PHOSIMP_679 ://
, "floko - subb BY red - INV" //:$FK_20$ F_PHOSIMP_680 ://
, "FLOKO - SUBB by GRE" //:$FK_21$ F_PHOSIMP_681 ://
, "floko - subb BY gre - INV" //:$FK_22$ F_PHOSIMP_682 ://
, "FLOKO - SUBB by BLU" //:$FK_23$ F_PHOSIMP_683 ://
, "floko - subb BY blu - INV" //:$FK_24$ F_PHOSIMP_684 ://
, "GROZO - BLUR by LUM" //:$GZ_01$ F_PHOSIMP_685 ://
, "grozo - blur BY lum - INV" //:$GZ_02$ F_PHOSIMP_686 ://
, "GROZO - BLUR by RED" //:$GZ_03$ F_PHOSIMP_687 ://
, "grozo - blur BY red - INV" //:$GZ_04$ F_PHOSIMP_688 ://
, "GROZO - BLUR by GRE" //:$GZ_05$ F_PHOSIMP_689 ://
, "grozo - blur BY gre - INV" //:$GZ_06$ F_PHOSIMP_690 ://
, "GROZO - BLUR by BLU" //:$GZ_07$ F_PHOSIMP_691 ://
, "grozo - blur BY blu - INV" //:$GZ_08$ F_PHOSIMP_692 ://
, "GROZO - ADDD by LUM" //:$GZ_09$ F_PHOSIMP_693 ://
, "grozo - addd BY lum - INV" //:$GZ_10$ F_PHOSIMP_694 ://
, "GROZO - ADDD by RED" //:$GZ_11$ F_PHOSIMP_695 ://
, "grozo - addd BY red - INV" //:$GZ_12$ F_PHOSIMP_696 ://
, "GROZO - ADDD by GRE" //:$GZ_13$ F_PHOSIMP_697 ://
, "grozo - addd BY gre - INV" //:$GZ_14$ F_PHOSIMP_698 ://
, "GROZO - ADDD by BLU" //:$GZ_15$ F_PHOSIMP_699 ://
, "grozo - addd BY blu - INV" //:$GZ_16$ F_PHOSIMP_700 ://
, "GROZO - SUBB by LUM" //:$GZ_17$ F_PHOSIMP_701 ://
, "grozo - subb BY lum - INV" //:$GZ_18$ F_PHOSIMP_702 ://
, "GROZO - SUBB by RED" //:$GZ_19$ F_PHOSIMP_703 ://
, "grozo - subb BY red - INV" //:$GZ_20$ F_PHOSIMP_704 ://
, "GROZO - SUBB by GRE" //:$GZ_21$ F_PHOSIMP_705 ://
, "grozo - subb BY gre - INV" //:$GZ_22$ F_PHOSIMP_706 ://
, "GROZO - SUBB by BLU" //:$GZ_23$ F_PHOSIMP_707 ://
, "grozo - subb BY blu - INV" //:$GZ_24$ F_PHOSIMP_708 ://
, "ZEJUM - 1 - SHORT.SHORT" //:$ZJ_01$ F_PHOSIMP_709 ://
, "ZEJUM - 2 - SHORT.LONGG" //:$ZJ_02$ F_PHOSIMP_710 ://
, "ZEJUM - 3 - SHORT.PIVOT" //:$ZJ_03$ F_PHOSIMP_711 ://
, "ZEJUM - 4 - LONGG.SHORT" //:$ZJ_04$ F_PHOSIMP_712 ://
, "ZEJUM - 5 - LONGG.LONGG" //:$ZJ_05$ F_PHOSIMP_713 ://
, "ZEJUM - 6 - LONGG.PIVOT" //:$ZJ_06$ F_PHOSIMP_714 ://
, "ZEJUM - 7 - PIVOT.SHORT" //:$ZJ_07$ F_PHOSIMP_715 ://
, "ZEJUM - 8 - PIVOT.LONGG" //:$ZJ_08$ F_PHOSIMP_716 ://
, "ZEJUM - 8 - PIVOT.PIVOT" //:$ZJ_08$ F_PHOSIMP_717 ://
, "PIRATE FACE 16X16 - 1" //:$PF_01$ F_PHOSIMP_718 ://
, "PIRATE FACE 16X16 - 2" //:$PF_02$ F_PHOSIMP_719 ://
, "PIRATE FACE 16X16 - 3" //:$PF_03$ F_PHOSIMP_720 ://
Any questions ? Join the discord server via the URL in the bottom of the
PHOSIMP user interface .
-KanjiCoder
UNICODE_FILE_PATHS + PUP_MIRROR + OTHER_FILTERS
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update