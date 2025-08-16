1.右侧物品栏临时增加一格，防止因获取道具的顺序问题导致的卡关，后续再添加翻页或滑动条功能。

2.因物品栏的引导不当，导致大家不知道右边可以放东西，临时将第二关的彩色铅笔和第三关的纸张，改成拿起就会自动放进右侧物品栏，将铅笔的位置放的更明显，算是一个弱引导，后续再重新规划引导功能。

3.大家都想要的Steam成就已上传，通关一次就可以解锁。

4.被吐槽空白鼠标有点丑，添加了一个鼠标指针样式。

5.下侧的页码快速翻页，添加了鼠标进入缩放的效果，根本没人发现这个功能（悲）。

6.删除了警长服胸前的星星，无法交互，容易误导。

7.背景音乐的循环间隔有点短，加长了一下空白期。

先改上述这几个核心问题，还有一些大家提到的不影响游戏流程的细节问题，我得重新思考设计一下，望见谅。