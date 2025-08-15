下記２点の不具合修正を行いました。ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。
(1) ゲーム開始直後の戦闘で、進行不能になる不具合を修正
(2) ストーリー戦闘において、友軍が出現しない不具合を修正
