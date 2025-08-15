 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Open Beta Battlefield™ 6 Counter-Strike 2 Marvel Rivals Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition THE FINALS
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
15 August 2025 Build 19613050 Edited 15 August 2025 – 15:09:20 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

下記２点の不具合修正を行いました。ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。

　(1) ゲーム開始直後の戦闘で、進行不能になる不具合を修正

　(2) ストーリー戦闘において、友軍が出現しない不具合を修正

Changed files in this update

Windows 64-bitJapanese Depot 3561771
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link