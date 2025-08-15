添加天赋系统跨角色通用天赋
添加MOD系统va.Listen事件监听器现支持自定义触发顺序
添加MOD系统天赋共享接口支持
添加道具卖出二次确认弹窗（特别优化手柄误操作场景）
添加QE键位支持道具旋转功能
修复道具放置在咒印上不可被合成的逻辑错误
修复物品交换事件中错误交换满级装备的问题
修复【铳入门】天赋不提供加成
修复UI缩放导致的图鉴界面不能关闭
修复商店商品价格不实时刷新
修复NPC（商店/占卜师/背包少女）重叠问题
修复第三章通关后进入入口时持续黑屏但角色可操控的问题
修复事件出怪奖励吞掉关卡宝箱的优先级错误
修复撞死怪物不算击败
修复击杀敌人后【放射】类效果错误触发弹药消耗的问题
修复事件中角色死亡后UI显示异常的问题
修复MOD修改标题贴图后返回标题时贴图重置的问题
修复赌局事件中角色死亡后界面卡死的问题
修复【电击手环】弹反后无法获得的技能逻辑错误
修复最高DPS排行榜数据每周不会自动重置
修复鼠标不能预览地图节点道具详情
修复剧情事件中【获得:罕见】奖励错误生成空物体的问题
修复碰撞伤害率属性无法正常生效的问题
修复初始场景丢弃护甲后与妹妹对话无限刷资源的恶性漏洞
修复【木锤】道具异常消失或无法升星的问题
修复事件道具消失逻辑错误
修复进入关卡前快速连按空格/左键可跳过关卡的严重漏洞
改进提升百分比回血类道具的获取难度
改进让道具图鉴中不可升星道具新增特殊标识
改进让所有百分比扣血类效果（如荆棘护甲）改为固定扣血
改进祭品旋转操作
改进让【死神】效果现在可无视目标的无敌帧
改进让治疗数字会一起透明
改进让祭品超过5星时，星级标识替换为月亮符号🌙
改进移除【夜织】的装备范围技能
改进难度梯度：难度1上限10关 → 难度2上限20关（依此类推）
改进新手期难度曲线，降低早期关卡挫败感
改进道具卖出时提示
改进让【血之契约】效果可无视无敌帧
更新日志v0.8.0.86
