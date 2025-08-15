感谢所有玩家的支持，大家反馈的不少问题我都已经在修复和优化中。本次补丁更新内容如下：
\[BUG]
1、修复逃逸箭矢的错误标签的BUG
2、修改个别错别字显示错误的问题
3、修复了技能信息面板显示属性要求的问题
\[优化]
1、优化了经验条，使其显示的更明显
2、优化了天赋搜索的高亮明暗度
3、移除光环等级降低的功能
感谢所有玩家的喜欢和支持，官方反馈社群：792368812
