 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Open Beta Counter-Strike 2 Battlefield™ 6 Marvel Rivals Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition THE FINALS
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
15 August 2025 Build 19609624 Edited 15 August 2025 – 08:52:25 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

感谢所有玩家的支持，大家反馈的不少问题我都已经在修复和优化中。本次补丁更新内容如下：

\[BUG]
1、修复逃逸箭矢的错误标签的BUG
2、修改个别错别字显示错误的问题
3、修复了技能信息面板显示属性要求的问题


\[优化]
1、优化了经验条，使其显示的更明显

2、优化了天赋搜索的高亮明暗度

3、移除光环等级降低的功能

感谢所有玩家的喜欢和支持，官方反馈社群：792368812

Changed files in this update

Depot 3612061
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link