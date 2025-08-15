感谢所有玩家的支持，大家反馈的不少问题我都已经在修复和优化中。本次补丁更新内容如下：



\[BUG]

1、修复逃逸箭矢的错误标签的BUG

2、修改个别错别字显示错误的问题

3、修复了技能信息面板显示属性要求的问题





\[优化]

1、优化了经验条，使其显示的更明显

2、优化了天赋搜索的高亮明暗度

3、移除光环等级降低的功能



感谢所有玩家的喜欢和支持，官方反馈社群：792368812