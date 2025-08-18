新秘宝玩法 | 神殒之墟

继承者们可单人挑战神殒之墟，「深渊孽主.莫德古德」守护着神秘的宝藏



新魂核 | 银纱使徒

新物理系全能神话魂核「银纱使徒」，初始星级即可配置替身魂核，且继承替身魂核的部分面板实力和二栏位被动技能效果



新机制 | 注灵

魂核新增注灵成长玩法，注灵消耗魂核碎片和注灵辉石



新功能 | 职业技能推荐

继承者们可套用系统或其他大神的技能搭配



成长拓展和优化

- 魂核等级开放至150级，进阶等级开放11~20阶，进阶消耗不变

- 新增新类型符文和符文之语

- 优化并调整了部分冰系魂核的实力

- 新增新神话装备和新赋能道具、不朽装备兑换



玩法拓展

- 章节开放至古煌6-5和始源之涡1-5，并开放相应的累星奖励、世界进度奖励、章节奖励

- 新增60(60)级英雄共斗和旅团共斗副本，并新增对应的新装备、新赋能等

- 通关始源之涡，新增世界树回赠灵魂残影道具奖励



细节调优 | BUG修复

- 新增旅团改名和团长职位转移功能，并增加了副团长职位的数量

- 新增了游戏运行期间不息屏的设定

- 新增日常任务奖励一键领取的功能

... 以及其它大量细节 ...