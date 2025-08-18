 Skip to content
18 August 2025 Build 19608639 Edited 18 August 2025 – 01:59:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新秘宝玩法 | 神殒之墟
继承者们可单人挑战神殒之墟，「深渊孽主.莫德古德」守护着神秘的宝藏

新魂核 | 银纱使徒
新物理系全能神话魂核「银纱使徒」，初始星级即可配置替身魂核，且继承替身魂核的部分面板实力和二栏位被动技能效果

新机制 | 注灵
魂核新增注灵成长玩法，注灵消耗魂核碎片和注灵辉石

新功能 | 职业技能推荐
继承者们可套用系统或其他大神的技能搭配

成长拓展和优化
- 魂核等级开放至150级，进阶等级开放11~20阶，进阶消耗不变
- 新增新类型符文和符文之语
- 优化并调整了部分冰系魂核的实力
- 新增新神话装备和新赋能道具、不朽装备兑换

玩法拓展
- 章节开放至古煌6-5和始源之涡1-5，并开放相应的累星奖励、世界进度奖励、章节奖励
- 新增60(60)级英雄共斗和旅团共斗副本，并新增对应的新装备、新赋能等
- 通关始源之涡，新增世界树回赠灵魂残影道具奖励

细节调优 | BUG修复
- 新增旅团改名和团长职位转移功能，并增加了副团长职位的数量
- 新增了游戏运行期间不息屏的设定
- 新增日常任务奖励一键领取的功能
... 以及其它大量细节 ...

