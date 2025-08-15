 Skip to content
15 August 2025 Build 19607540
Update notes via Steam Community
【学剑老人一朝顿悟 千招百式万化归一】

1、开放新侠客【学剑老人】谷藏锋事件。
2、重制邬健剧情，增加邬健的故事模式，点击角色界面邬健角色卡右上角故事按键进入。
3、重制袁师泰剧情，重制立绘，并更名为孤猿客袁飞，后续将制作袁飞故事剧情。
4、增加邬健的形象选择，完成邬健故事后解锁，可在角色界面切换。
5、开放新功法【碎玉剑法】、【观潮剑法】、【相思剑法】、【泰阿剑法】、【血手印】、【破虏连环刀】。
6、优化补充万轻舟、彭祖寿、夏侯朝、翁和仲、蒋戾夫、连山谷、长孙诚、谷藏锋等人物小传。
7、调整技能长生稻、万寿功、刹那芳华、炼石奇功、无根树。
8、修复部分事件和文本错误。

Changed files in this update

Windows 64-bitSimplified Chinese Depot 3039501
