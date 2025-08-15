感谢上仙们的等待与支持，《造梦西游：无双》已经于8月15日11:00正式开放下载啦！

欢迎各位上仙立即下载，免费开玩！

造梦十四载，再踏西游路，回到梦开始的地方！

【集原班人马，再续篇章】

造梦工作室原班人马亲自上阵，第一站就是大家熟悉的七魔王篇。牛魔王和他的兄弟们又跑出来搞事，这回我得亲自出手收拾他们！

【余忆童稚时，上天入地】

这次的冒险，上仙会看到当年《造梦西游七魔王篇》的全部关卡——但换上了全新的美术和技术，场景细节更足、打击感更爽，技能衔接也比以前流畅的多。

【时隔十四载，邂逅上仙】

我敢保证上仙一定也有这样的记忆：下课铃一响，就迫不及待的冲出教室，相约在小伙伴家里，争着抢一台电脑，有人喊“牛魔王二形态太难打”，有人兴奋地说“我昨天刷到了如意金箍棒！”——这些瞬间，早就刻进了青春里。 现在，现在空空来带各位上仙，再阻止牛魔王！帮上仙找回童年的味道！

【化齐天大圣，屠戮妖魔】

齐天大圣的棍子，长短随心，正义随行。 当年，《造梦西游》把《西游记》从书里搬到屏幕上，让我们亲手当一次英雄。 十四年过去，熟悉的BGM一响，那份热血依然在心头涌动。

这是造梦系列第一次上 Steam，空空已经迫不及待想看看，上仙们会不会在评论区刷屏一句——“造梦回来了！” 好了，话不多说，等下花果山见！

操作系统: Windows 10/Windows 11

处理器: Intel Core i5 or AMD equivalent or above

内存: 4 GB RAM

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 4 GB 可用空间

希望上仙们在造梦世界中享受乐趣，感谢上仙们的支持与喜爱~

关注《造梦西游：无双》官方QQ群：1015247985