1.整体上调我方角色、普通敌人、强敌的血量成长系数，对应下调强敌的血量修正buff。

增加玩家战斗的容错率，提高中后期玩家装备成型后普通敌人的存在感。

2.下调重装、狂战、圣骑的血量成长系数，平衡整体战斗节奏。

3.对应下调血量加成型装备的数值。

4.增加按J键可快进文本的提示信息。





注：怪物的调整更新后生效；

新入队的我方角色更新后生效；

我方已加入队伍的角色不受影响；（非常抱歉！因为数据存储结构的原因无法刷新已入队角色的成长系数）

已获取的血量加成型装备不受影响，新获取的更新后生效。





最后我再次为之前设计的较为极端的数值，给玩家带来的不好游戏体验而致歉！

后续我还会继续收集玩家反馈，尽力完善游戏，带给玩家更好的游戏体验！