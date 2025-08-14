OverviewThis week we have a bunch of new cards added in for the transformation options that hadn't been modified last week. We also have a new parallax effect for all battle scenes! A lot more QOL changes have been added.
Changes- Updated basic battle icons
- Added new parallax effect for all battle scenes
- New shader for transformation scene
- Added new cards "Branch Sweep", "Wave Cutter", "Dam Breaker", "Fixed Gaze", "Log Slam", "Cataclysm", "Overbank", "Agitator", "Apex Fang", "Fang Rush", "Toxic Rain", "Fang Burst", "Searing Strike", "Blight Ward", "Venom Burst", "Blast Rain",
- Added new status "Glare"
Changed files in this update