14 August 2025 Build 19604332 Edited 14 August 2025 – 23:09:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Overview

This week we have a bunch of new cards added in for the transformation options that hadn't been modified last week. We also have a new parallax effect for all battle scenes! A lot more QOL changes have been added.

Changes

- Updated basic battle icons
- Added new parallax effect for all battle scenes
- New shader for transformation scene
- Added new cards "Branch Sweep", "Wave Cutter", "Dam Breaker", "Fixed Gaze", "Log Slam", "Cataclysm", "Overbank", "Agitator", "Apex Fang", "Fang Rush", "Toxic Rain", "Fang Burst", "Searing Strike", "Blight Ward", "Venom Burst", "Blast Rain",
- Added new status "Glare"

Changed files in this update

Windows English Depot 3593791
