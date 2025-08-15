Storm Cannonball added.
The Queen's Revenge event has been added.
A ship wave effect has been added.
A new range-granting pirate has been added.
Season mission dates will be adjusted.
New player protection has been adjusted.
Cannonball prices have been reduced.
Blue Sea Mode has been added.
Added XP to Admirals on the Raid Map.
Added fleet tax.
Version 1.6
Update notes via Steam Community
