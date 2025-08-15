 Skip to content
15 August 2025 Build 19598188 Edited 15 August 2025 – 07:52:28 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Storm Cannonball added.
The Queen's Revenge event has been added.
A ship wave effect has been added.
A new range-granting pirate has been added.
Season mission dates will be adjusted.
New player protection has been adjusted.
Cannonball prices have been reduced.
Blue Sea Mode has been added.
Added XP to Admirals on the Raid Map.
Added fleet tax.

Changed files in this update

