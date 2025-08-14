各位学霸大家好！

【太好了，是新bug！】

目前1.4版本已经基本完成，现已更新到测试版本。由于此版本更新了许多功能性的内容，我们花了很多时间来调试，并且可以肯定，还有一些顽固的bug依然藏在隐蔽的角落跟我们打着游击战。

所以如果你非常讨厌bug，可以在一周后，游戏版本较稳定时再体验。反之，如果你对bug的容忍度较高，欢迎体验测试版本，并向我们反馈bug。

【更新？什么更新？】

为了照顾有一段时间没有关注我们的玩家，这里照例回顾一下前瞻，简略说明1.4版本的新内容：

新增【智能手机】系统、【动漫】玩法、【哲学思辨】人格机制，【职业系统】重做。

新增28个NPC相关事件、20个恋爱看电影事件、1个NPC结局，优化6个NPC事件，开放小纯百合线。

新增2个定制剧情、40+空间动态、50个行动弹窗事件、70组短信、120+空间留言板、126个热门新闻、400+新闻评论。

新增4个CG、18个新闻配图、30+动态配图、7首角色曲、1个定制服装。

新增存档备注功能，美化了存档界面。

等等等……

【多一点！再多一点！】

在程序员焦头烂额地修复bug时，其他同事吃瓜看戏之余（bushi），也在争分夺秒地制作新内容。

下面是在1.4前瞻以外的新内容，也就是说，前瞻讲过的不计在内：

新年计划中，更改目标消耗的心情不会再累计，每年都会重置；

新年计划新增看番和旅游两个系列的目标，并降低了精通行动目标和均衡发展目标的要求；

兼职行动不再消耗动力，改为消耗心情；

新增2个2级探索，【规律作息】与【熬夜狂人】，它们彼此冲突，只能解锁一个；

提高了场景彩蛋的触发概率；

提高了初高中随机事件的属性奖励；

新增性格【圆滑】，可以百分比提升情商；

新增两个与【圆滑】相关的电视节目；

现在正直与叛逆、勇敢（原鲁莽）与冷静性格不会冲突，可以同时拥有6个性格；

【勇敢】和【冷静】的效果不再需要体魄/智力为最高能力的前提；

新增一个罗晓纯恋爱事件；

新增10个程良恋爱看电影事件；

新增了35篇空间日志；

新增45组短信；

新增10个空间配图；

新增20个送礼剧情；

新增15个物品、5本书籍；

书籍和小卖部商品开始打折时间提前一年；

新增了1星宇航员结局（过于遗憾，好孩子不要尝试）；

优化了谭梓君高躁动结局，修改了绑架的情节；

新增两个职业相关的目标，完成后分别提供1个探索点；

降低了【身残志坚】、【大智若愚】成就的难度，现在仅需保持体魄/智力在50以下。

PS:1.4版本更新后，旧存档不会出现卡死情况，但会错过一些剧情，且高中后的存档将无法解锁手机（职业系统的影响未知）。

切换成测试版本的方法：